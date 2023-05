Maternidades de Santa Maria e Caldas da Rainha fecham para obras no verão

Os blocos de partos dos hospitais de Santa Maria e das Caldas da Rainha vão fechar para obras no verão e o plano até setembro prevê que 27 das 41 maternidades do país se mantenham em pleno funcionamento.

Segundo divulgou esta quinta-feira a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), o Nascer em Segurança no SNS - Plano Sazonal Verão 2023, que está programado de junho até setembro, inclui 41 maternidades do país e prevê a ajuda de três unidades privadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Das 41 maternidades, 27 mantêm-se em pleno funcionamento, nove funcionarão com dias de encerramento agendados e em rotatividade com outras unidades e duas fecham mesmo para obras: Caldas da Rainha encerra a partir de 1 de junho e Santa Maria a 1 de agosto.

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), por seu lado, anunciou que vai investir 3,5 milhões de euros na reabilitação e ampliação do bloco de partos do hospital de Vila Real.

Fernando Alves, vogal executivo do conselho de administração do CHTMAD para a área financeira, disse esta quinta-feira à agência Lusa que a verba de 3,5 milhões de euros é destinada à realização da obra e à aquisição de equipamentos. Trata-se, segundo salientou o responsável, "de um investimento de grande urgência e grande necessidade".

A obra visa a criação de mais condições para as utentes, melhorando a qualidade, a capacidade, segurança e o conforto, possibilitando, inclusive, que os pais possam acompanhar os partos, como está estipulado na lei.

O projeto para o bloco de partos inclui uma intervenção no bloco operatório, a criação de cinco salas individuais de partos e de um novo espaço para a urgência de obstetrícia e ginecologia, com acesso direto ao exterior.

Fernando Alves explicou que a obra, que já foi consignada, tem a duração prevista de 12 meses e vai ser feita de forma faseada para ser possível manter a atividade no bloco de partos.