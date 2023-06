Márcia Weldon: "Vivemos tempos desafiantes e perigosos"

O mundo acordou, há pouco mais de meio ano, para a importância e o poder da Inteligência Artificial (IA). O lançamento do ChatGPT veio despertar medos, atiçar conspirações e alertar para um conjunto de desafios que, até então, não eram valorizados e que, em muitos casos, nem passavam pela cabeça do comum cidadão. Mas, na realidade, esta tecnologia não é nova e faz parte do dia a dia de todos quantos têm uma pegada digital há mais de uma década. A diferença, aponta Marcia Naribe Weldon, "é que as pessoas perceberam, com o ChatGPT, um pouco mais do que a IA é capaz".

Em entrevista ao Diário de Notícias, a professora de Direito e Ética, e estratega de negócios, acredita que o mundo vive a época mais interessante e desafiante da História, mas também a mais perigosa. "O mundo está num ponto de viragem e é missão de todos encontrar o leme para evitar caminhos que possam ser catastróficos para a espécie humana", alerta.

Convidada a dar uma palestra em Lisboa, a propósito do Encontro Anual de Alumni, na AESE Business School, a professora revela que, mais do que falar sobre estas temáticas, a sua missão é "pôr as pessoas a pensar". Na mala trouxe dez perguntas para colocar à plateia, numa lista encabeçada por: "Vocês são as pessoas mais importantes do mundo?". A resposta, avança Marcia Weldon, é "Sim".

"Sim, porque está nas mãos das empresas e dos empresários mudar o mundo, seja pelo produto que desenvolvem, pelo serviço que prestam e, acima de tudo, pelas decisões que tomam", explica. As restantes questões sobre ética, responsabilidade corporativa, desafios climáticos, direitos humanos, entre outros temas, têm como objetivo ser o ponto de partida para reflexões individuais ou coletivas, nas empresas.

"A minha missão também é ajudar a mudar o mundo", reforça, acrescentando: "Se conseguir que uma pessoa em cada audiência que me ouve diga "Nunca pensei nisso", é um passo para concretizar este objetivo".

Alinhar valores e trabalhar em conjunto

Num mundo com mais de oito mil milhões de pessoas, e que enfrenta enormes desafios, de que forma pode a tecnologia ser a ferramenta da mudança? Em primeiro lugar, aponta Marcia Weldon, reduzindo a desigualdade económica, social, mas também a digital. Um desafio muito complicado e que, na sua opinião, apenas poderá ser ultrapassado com uma coligação de esforços entre os governos de todo o mundo, as empresas, e a sociedade civil.

Além disso, diz, "é fundamental estabelecer valores comuns que garantam que todos olham para os desafios sob o mesmo prisma ético". Impossível, dirão os mais céticos. "Difícil", sublinha a professora que defende que o estímulo para fazê-lo será o mundo perceber que, "se nada for feito, estaremos acabados enquanto espécie".

Este trabalho conjunto, de regulação, de definições éticas para a criação de uma base de atuação comum será, na perspetiva da estratega, a única forma de evitar que o potencial da IA e de outras tecnologias possa ser explorado para o mal. "Li recentemente um estudo que diz que 50% dos cientistas de dados acredita que temos 10% de hipótese de a humanidade ser extinta se não tomarmos o controlo e soubermos lidar com isso", diz Marcia Weldon. No entanto, aponta que "a vantagem é que sabemos disso, e o bom das táticas de medo é que as pessoas prestam atenção, falam, e se todos trabalharem em conjunto podemos salvar o mundo antes que ele nos derrube".

Atualmente, diz a professora, "temos já um mundo onde há pessoas que usam a IA para melhorar o trabalho e outras não, e estas serão deixadas para trás. O problema não são os robôs que vêm dominar o mundo, mas o que me preocupa é se tivermos um desemprego massivo porque as coisas estão a desenvolver-se tão depressa que os empregos estão a ser substituídos sem que as empresas e os governos tenham feito o necessário reskilling e upskilling".

A transformação das competências é, para Marcia Weldon, um dos maiores desafios porque caso o desemprego global aumente, e se as pessoas não tiverem outras opções, abre-se a porta para o crescimento de governos autoritários. "É isso que me preocupa. Isto acontece em todas as revoluções e só se resolve com governos e negócios a trabalharem em conjunto".

