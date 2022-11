Marcelo vai juntar-se a jovens em Braga para discutir o futuro da participação

As bolsas de estudo são uma ferramenta essencial na captação e permanência dos jovens no ensino superior.

A Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade estão a organizar a conferência "O Futuro da Participação visto pelos jovens", no dia 28 de novembro, entre as 15:00 e as 21:00, no Espaço Vita, em Braga. A conferência vai contar com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A iniciativa está inserida no ciclo de conferências "O Futuro Já Começou" e pretende promover uma reflexão sobre os desafios das formas tradicionais de participação dos jovens, bem como novas formas emergentes do seu envolvimento político no contexto local, nacional e global.

Os temas abordados serão "Participação cívica: um modo de vida", dando lugar a dois painéis, "Que dinâmicas estão a transformar a participação jovem em Portugal?" e "Que transformações são necessárias para mobilizar a juventude a participar?". Marcelo Rebelo de Sousa irá encerrar os trabalhos da conferência.

Após a conferência, haverá a projeção do jogo Portugal - Uruguai nos claustros do espaço Vita.

Terminado o jogo, e numa iniciativa da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, arranca a iniciativa AgoraEU. Entre os dias 28 e 29 de novembro, a Agência vai reunir os diversos stakeholders do programa - beneficiários, participantes, multiplicadores - para proporcionar momentos de partilha e capacitação dos mesmos.

O AGORA EU tem como objetivo integrar e desenvolver simultaneamente formação geral e específica sobre regras, procedimentos e oportunidades dos programas Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade nas suas várias ações e medidas.