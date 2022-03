Marcelo pede serenidade. "Mais vale pecar por excesso que por defeito"

Marcelo Rbelod e Sousa chegou esta tarde à ilha de São Jorge, nos Açores, poara passar uma mensagem de tranquilidade à população. "Mais vale pecar por excesso que por defeito", disse o presidente da República, em Velas, acerca de todas as iniciativas que têm sido levadas a cabo no sentido de prevenir um abalo mais forte ou mesmo uma erupção vulcânica.

O chefe de Estado salientou que é necessário estar preparado para todos os cenários.

Depois, lembrou que em 1998 se viveu uma situação semelhante, na ilha do Faial onde também se deslocou na ocasião. "Houve quem se atirasse do primeiro andar para o rés do chão", recordou acerca de uma das fortes réplicas sentidas nessa ocasião.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Marcelo apelou às populações locais que mantenham a serenidade e tranquilidade e que acreditem nos especialistas.

"Não há razão para entrar numa situação de alarmismo, não justificado até ao presente", considerou.

A atividade sísmica que se tem vindo a registar desde 19 de março na parte central da ilha de São Jorge, mais concretamente ao longo de uma faixa com direção WNW-ESE, num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, "continua acima do normal", segundo o CIVISA.

O sismo mais energético ocorreu a 19 de março, às 18:41 e teve magnitude 3,3 na escala de Richter.

Mais de 1.500 pessoas já abandonaram São Jorge, por via marítima e aérea, desde o início da crise sísmica, de acordo com os dados mais recentes das autoridades.