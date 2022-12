Marcelo lembra "brilhante cardiologista e excelente comunicador"

"O Presidente da República tomou conhecimento da morte do Grande-Oficial de Sant"Iago da Espada, Professor Doutor Fernando de Pádua, brilhante cardiologista e excelente comunicador, que ao longo de tantos anos se destacou na promoção da literacia em saúde."

É desta forma que o Presidente da República recorda Fernando de Pádua, o notável cardiologista português que morreu nesta quinta-feira, aos 95 anos.

"É com enorme tristeza e consternação, que comunicamos a partida do nosso muito Querido Professor! Deixou-nos hoje ao amanhecer...", lê-se numa publicação da Fundação a que deu o nome, e que comunicou a morte do especialista que "lutou incansavelmente até ao fim dos seus dias para a melhor saúde a melhor qualidade de vida de cada um", deixando um "legado sem tamanho".

No site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa alarga as suas palavras à "família, amigos, antigos colegas e alunos" de Fernando de Pádua, manifestando "profundo pesar pelo seu falecimento".