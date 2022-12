Marcelo lembra Bento XVI como um "símbolo de defesa dos valores da Igreja Católica"

Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem de condolências ao Papa Francisco "manifestando profunda consternação" pelo falecimento o papa emérito Bento XVI.

Para o Chefe de Estado português, "ao longo dos seus oito anos de Pontificado, o Papa Bento XVI permaneceu um símbolo de estabilidade e de defesa dos valores da Igreja Católica: o Amor ao próximo, a Solidariedade e o apoio aos mais pobres e aos mais desprotegidos e a importância do Perdão e da Reconciliação", pode ler-se no site da Presidência da República.

Na mesma nota, é dito que Marcelo Rebelo de Sousa, "enquanto Português, recordou a Visita Apostólica de Sua Santidade o Papa Bento XVI a Portugal, em maio de 2010, por ocasião do 10.º aniversário da beatificação dos Pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, não esquecendo as palavras de apreço então expressas relativamente ao nosso país".

Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou a morte do papa emérito, dizendo que esta "mergulha em luto profundo a Igreja Católica e os seus fiéis. Homenageio a sua memória, destacando a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação".

Renúncia fica para a história

Ainda a nível nacional, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, considerou que Bento XVI "vai ficar sempre na história da Igreja", em particular pela renúncia ao pontificado.

"Bento XVI fica na história da Igreja, nomeadamente pelo grande passo quando assumiu que já não estava em condições de governar a Igreja", considerou José Ornelas, conforme escreve a agência Ecclesia.

Para José Ornelas essa decisão resultou de uma "visão realista", que veio de um Papa com "solidez teológica". "A sua interpretação deste passo fica, sem dúvida, como um legado para a história da Igreja", acrescentou o presidente a CEP.

Ornelas recorda ainda um papa que fez "uma transição muito importante", da reflexão teórica, a partir da sua "solidez teológica", para uma "visão pastoral".

Segundo o presidente da CEP, Bento XVI, que sucedeu a São João Paulo II, procurou novas linguagens de "compreensão e comunicação da Igreja, na sua diversidade, e que deu passos no diálogo ecuménico".

"É um homem que, na sua biografia, conta com uma posição fundamental, sobretudo nos campos da racionalidade, da relação entre razão e fé. É um papa que me habituei a ler como indicador da teologia do Vaticano II, na sua seriedade e fundamentação, no horizonte da fé para o homem moderno", observou o presidente da CEP.

O também bispo da Diocese de Leiria-Fátima recordou, ainda, a ligação de Bento XVI à Cova da Iria, que visitou em maio de 2010, e, em particular, à interpretação do chamado Segredo de Fátima, cuja terceira parte foi divulgada em 2000, com um comentário teológico do então cardeal Joseph Ratzinger.

Para José Ornelas, Bento XVI promoveu uma "reinterpretação atualizada da Mensagem de Fátima, na linha do que o Santuário nacional fez ao longo de decénios, favorecendo o diálogo entre a tradição e o mundo contemporâneo", lê-se na publicação da Ecclesia.

A mesma publicação termina com uma frase proferida por Bento XVI, em 13 de maio de 2010, na homilia da missa a que presidiu na Cova da Iria, em Fátima: "Iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída".

Relação especial com Fátima

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, lembrou este sábado a "relação muito especial" de Bento XVI com Fátima, onde esteve por duas vezes, em 1996, ainda cardeal, e em 2010, já como pontífice.

Carlos Cabecinhas sublinhou o "grande amor à Igreja" que Bento XVI revelou aquando da sua renúncia, e lembrou que foi Joseph Ratzinger, então Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que fez o comentário teológico à terceira parte do chamado segredo de Fátima.

O reitor do Santuário da Cova da Iria, numa mensagem sobre a morte do papa alemão, evocou a visita de Bento XVI a Fátima, em maio de 2010, no décimo aniversário da beatificação dos videntes Francisco e Jacinta Marto, considerando-a uma "peregrinação particularmente significativa e festiva".

Na sua mensagem, Carlos Cabecinhas exprime "uma profunda gratidão para com o Papa Bento XVI" por parte do Santuário.

"A gratidão de quem viu nele um pastor, a gratidão de quem pode beneficiar do aprofundamento teológico que ele deu à mensagem de Fátima, a gratidão de quem vê nele um grande amor à Igreja que foi aquilo que conduziu sempre no seu ministério, mas também no ato de renunciar ao seu pontificado", afirmou.

Chefe dos bispos alemães deixa crítica

Embora saudasse Bento XVI como um "teólogo impressionante e pastor experiente", o chefe da Conferência dos Bispos Alemães foi crítico sobre o histórico de Bento XVI sobre o escândalo de abusos sexuais no seio da Igreja Católica. "Ele pediu perdão aos afetados e ainda assim as perguntas permaneceram sem resposta", disse Georg Baetzing.

Elogio dos anglicanos

O papa emérito Bento XVI "foi um dos maiores teólogos de sua época", disse o arcebispo da Cantuária, Justin Welby. "O Papa Bento XVI foi um dos maiores teólogos de sua época - comprometido com a fé da Igreja e firme em sua defesa", disse o principal clérigo anglicano.

Líderes internacionais lamentam morte

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem a Bento XVI, elogiando-o pelo seu trabalho em prol de um "mundo mais fraterno". "Os meus pensamentos estão com os católicos de França e do mundo, enlutados pela partida de sua santidade Bento XVI, que lutou com alma e inteligência por um mundo mais fraterno", escreveu no Twitter.

Também o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou estar "triste" com a morte de Bento XVI, a quem chamou de "grande teólogo". "Ele foi um grande teólogo cuja visita ao Reino Unido em 2010 foi um momento histórico para católicos e não católicos em todo o nosso país", lê-se numa mensagem publicada pelo governante no Twitter.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, prestou homenagem ao papa emérito classificando-o como um "líder especial da igreja" que ajudou a moldar a Igreja Católica.

"Como um papa 'alemão', Bento XVI foi um líder especial da Igreja para muitos, não apenas para este país", escreveu Scholz no Twitter. "O mundo perdeu uma figura formadora da Igreja Católica, uma personalidade argumentativa e um teólogo inteligente".

Numa declaração separada, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier descreveu Bento XVI como alguém que "fez do diálogo entre fé e razão o trabalho de sua vida" e que também procurou o diálogo com judeus, muçulmanos e todas as denominações cristãs em todo o mundo.

Steinmeier também observou que Bento XVI foi confrontado pelo escândalo de abusos sexuais que abalou a Igreja Católica em todo o mundo. Ele "sabia do grande sofrimento das vítimas e do imenso dano à credibilidade da Igreja Católica", disse Steinmeier.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, elogiou Bento XVI como um "gigante da fé e da razão" após sua morte aos 95 anos.

Meloni disse ainda ter transmitido ao Papa Francisco que ela e seu governo compartilham a sua dor pela morte de "um cristão, um pastor, um teólogo, uma grande figura da história, que a história nunca esquecerá".

O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, despediu-se de "um dos maiores teólogos do nosso tempo". "Ao longo de sua vida, ele mostrou a profundidade espiritual e intelectual do cristianismo. Ele deixa um grande legado", disse o governante.