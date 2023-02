Marcelo diz "não fazer sentido o alarmismo" sobre eventuais efeitos de sismo no país

O Presidente da República disse esta quarta-feira "não fazer sentido o alarmismo" quanto aos eventuais efeitos de um sismo nas zonas mais suscetíveis do país, lembrando que só depois de ouvidos os especialistas "se verá" que questões se colocam.

"Acompanho o que diz a Ordem dos Engenheiros quanto a não fazer sentido o alarmismo em termos de uma visão pessimista quanto aos efeitos de um eventual sismo no quadro de zonas regiões sísmicas no nosso país", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à margem da cerimónia de entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica, que decorreu na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado disse que "só depois de ouvir os especialistas se verá exatamente, e sem alarmismos (...), que questões podem ocorrer precisamente numa situação específica ou de forma mais geral".

Questionado sobre o projeto do futuro Hospital de Lisboa Oriental apresentar "falhas graves", Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que o Governo "está a acompanhar" a matéria.

Na segunda-feira, em entrevista à TVI/CNN, o professor do Instituto Superior Técnico, Mário Lopes, afirmou que "os principais hospitais de Lisboa e do sul de Portugal vão colapsar no próximo grande sismo" e que "o futuro hospital central de Lisboa sofre de um erro histórico de projeto".

Hoje, em entrevista à Antena 1, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida Santos, explicou que se o projeto do novo hospital "não tem proteção máxima, é porque não precisa".

"Já quanto aos edifícios mais antigos como os grandes hospitais de Lisboa e do Porto, Fernando Almeida Santos lembra que há fatores imprevisíveis que não permitem antecipar o que aconteceria em caso de sismo", acrescenta.