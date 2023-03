Manifestantes reivindicam: "queremos paz, pão e habitação"

Milhares de pessoas marcharam pela Avenida da Liberdade até aos Restauradores, em Lisboa, num cortejo que começou em dois pontos distintos, o Saldanha e as Amoreiras.



Organizada pela CGTP, a manifestação deste sábado acontece um dia depois da greve da Função Pública.



Na primeira intervenção no Marquês de Pombal, Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, voltou a defender um controlo de preços. "À semelhança do aconteceu durante a pandemia, porque é que o governo não tabela preços como fez com o álcool gel e as máscaras?", questionou.

"Aquilo que acontece é que as pessoas têm cada vez menos dinheiro para pagar as suas contas", apontou antes de deixar mais críticas ao governo: "Disseram que ia haver aumento de salários, mas o que o houve foi um aumento da massa salarial. Há pessoas a trabalhar há décadas sem um aumento", contestou a líder bloquista.



Metros mais abaixo da líder do BE, outro partido político: o Chega. Representado na manifestação da CGTP (central sindical tradicionalmente influenciada e associada pelo PCP) pelos deputados Bruno Nunes e Rui Paulo Sousa. Surpresa? "Não há."

"O Chega não vem a uma manifestação da CGTP", clarifica desde logo Bruno Nunes. O partido, diz, está esta tarde no desfile porque "está ao lado do povo" e "preocupado com os portugueses". Na sua declaração, Bruno Nunes frisou que "quando os portugueses vão ao supermercado ninguém pergunta se são de esquerda ou de direita", e que "os sucessivos governos socialistas, apoiados pelo PCP e pelo BE" não têm tido preocupações com o aumento do custo de vida.

Diretamente de Guimarães, José da Cunha, 75 anos (reformado há dez) não é novo nestas andanças. O que o traz aqui? A falta de respeito que, diz, marca os executivos há "vários anos". "Sofremos por antecipação. Os salários, já de si, eram baixos. Agora o custo de vida é insuportável e as pensões são baixas", lamenta. Frisando que não é "especialista em Economia", diz-se certo de uma coisa: "Não é a retirar dinheiro e a encarecer os alimentos e os combustíveis que isto recupera. Pelo contrário, não há dinheiro, tudo está mais caro, a economia vai estagnar." E tabelar preços, pode acontecer? "Para isso, precisávamos de um governo diferente deste", defende.