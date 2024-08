Mais próximos do futuro. Oito avanços na ciência em 2023

"A vida sem ciência é uma espécie de morte". A frase atribuída ao filósofo grego Sócrates, de tão repetida, tornou-se uma espécie de mantra do desenvolvimento. No ano de 2023, no que toca a ciência, o Homem liberta-se das teias da "espécie de morte" socrática. De entre os muitos desenvolvimentos nos campos da ciência e da tecnologia, eis alguns destaques. Genética, astronomia, robótica, medicina, sustentabilidade dão o mote. Esta sexta-feira celebra-se o Dia Mundial da Ciência.