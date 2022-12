Mais de três mil novos inquéritos de crimes de corrupção e criminalidade em 2022

Entre 1 de janeiro e 25 de novembro deste ano foram registados 3598 novos inquéritos relativamente a crimes de corrupção e criminalidade conexa, corresponde a um considerável aumento face à totalidade do ano de 2021 com 2.865 inquéritos.

"No período em referência do corrente ano, foi proferido despacho de acusação em 161 inquéritos, aplicada a suspensão provisória do processo em 40 casos e arquivados 1.595 inquéritos", diz o comunicado do Ministério Público.

Os dados estatísticos relativamente aos crimes de corrupção e criminalidade conexa são de denúncias recebidas através da Corrupção: Denuncie aqui, disponível no Portal do Ministério Público. Nos primeiros onze meses do ano de 2022, houve um total de 1.345, da quais 522 foram apresentadas por denunciantes identificados. "O número de inquéritos instaurados corresponde a uma percentagem de cerca de 7,12% face ao número de denúncias analisadas", lê-se no comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sobre a prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, durante o período de 1 de janeiro e 30 de novembro, foram recebidas 11.434 comunicações, 950 das quais ao abrigo do dever de abstenção. Este resultado supera as 10.080 comunicações do ano anterior. "Na sequência da realização das diligências tendentes a apurar da (i)legalidade da operação bancária ou financeira, foram determinadas 535 suspensões de operações bancárias e instaurados 535 inquéritos", acrescenta o comunicado.

A área onde houve mais denúncias foi na das empresas privadas com 259, seguida pela administração local com 239 e depois entidades não especificadas com 212. Foram também recebidas 95 denúncias relacionadas com serviços centrais do Estado, 52 de atividade desportiva e 29 de fraudes relativas a fundos da União Europeia.