Fogo em Castro Marim. 81 pessoas tiveram de ser retiradas de casa

O incêndio em Castro Marim levou a que fossem retiradas 81 pessoas das suas casas, em 12 localidades, desde que o fogo começou, não se registando feridos civis, informou a Proteção Civil, num balanço da situação feito na manhã desta terça-feira.

Cerca de 600 operacionais combatem o incêndio, que chegou a atingir um "perímetro de 43 quilómetros", num "quadro meteorologico desafiante". As chamas já consumiram cerca de nove mil hectares, mas o potencial deste incêndio "é de 20 mil hectares", estima o comandante operacional distrital de Faro da Proteção Civil, Richard Marques. "Um incêndio que teve uma taxa de expansão de 650 hectares por hora".

A zona que suscita maior preocupação situa-se na Mata Nacional da Conceição de Tavira.

O comandante referiu que, apesar das difíceis condições meteorológicas, foi possível durante a noite "executar o plano estratégico de ação" e que na manhã de hoje está a ser consolidado o grande objetivo de "sustentar a capacidade de travar" a progressão das chamas.

Na atualização feita esta manhã foi referido que apenas uma oficina foi consumida pelas chamas, mas "poderão haver danos", admitiu, porém, o comandante operacional distrital de Faro da Proteção Civil, Richard Marques. Será feito posteriormente um levantamento dos danos provocados pelas chamas.

Na conferência de imprensa foi referido também que um bombeiro teve ferimentos ligeiros no combate a este incêndio.

A GNR informou que já se circula na A22 nos dois sentidos. Recorde-se que a Via do Infante esteve cortada ao trânsito devido ao incêndio que lavra desde segunda-feira.

Devido a este fogo, que atinge três concelhos, Tavira, Vila Real de Santo António e Castro Marim, 80 cães e 110 gatos tiveram de ser resgatos de canis/gatis.

O incêndio, que progredia com uma "rapidez fulminante", de acordo com um balanço realizado antes da meia-noite, mantém-se "ativo com intensidade", estando o reforço de meios a ser concentrado "na frente sul e no flanco direito, na zona sudoeste", precisou a mesma fonte.

No terreno, a combater as chamas, estavam às 12:16, 630 operacionais, apoiados por 209 viaturas, e oito meios aéreos, de acordo com o site da Proteção Civil.

Fonte do comando regional do Algarve disse anteriormente à Lusa, cerca das 07:45, que o fogo tinha uma frente ativa a sul e um flanco a sudoeste.

"Tal como previsto na segunda-feira, continua o vento forte. Durante a noite foram deslocadas várias pessoas por precaução, não havendo feridos a registar", disse.

O fogo já tinha entrado nos concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António ao início da noite, sendo a prioridade dos bombeiros travar a expansão a sul, onde existe mais população, disse, no último balanço, antes da meia-noite, o comandante das operações.

O incêndio deflagrou à 01:05 de segunda-feira e chegou a ser dado como dominado pelas 10:20, mas o "quadro meteorológico severo", com altas temperaturas e vento, estiveram na origem de uma "reativação muito forte, em pleno período crítico do dia, junto à cabeça/flanco direito do incêndio original, e este ficou rapidamente fora da capacidade de extinção", explicou o comandante operacional regional de Faro, Richard Marques.

"Para termos ideia, estamos a falar de um incêndio que evolui dois quilómetros por hora, o que representa uma taxa de expansão média de 200 hectares por hora, sendo que nas últimas horas, nas horas subsequentes à reativação, este valor foi o dobro, portanto estamos a falar de um incêndio que evolui com rapidez fulminante", disse.

Durante o combate às chamas, um bombeiro ficou com queimaduras e foi helitransportado para o hospital, mas encontra-se estável, indicou o responsável.

O fogo obrigou a cortar a A22 entre os nós de Castro Marim e Altura, assim como a Estrada Nacional 125, entre Conceição de Tavira e Vila Nova de Cacela.

Notícia atualizada às 12:20