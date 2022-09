MAI diz que criminalidade está a diminuir, mas intensidade da violência é maior

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que a criminalidade está a diminuir este ano face a 2019, período antes da pandemia de covid-19 marcado por confinamentos, mas "a intensidade da violência tem tido manifestações que requerem atenção".

"Devemos comparar os valores da criminalidade com 2019, porque 2020 e 2021 foram anos de pandemia, e comparando com os valores de 2019 temos indicadores mais baixos, quer da criminalidade geral, quer violenta, mas como é evidente devemos estar sempre atentos a todas as manifestações de indisciplina e de agressividade", disse aos jornalistas José Luís Carneiro.

O ministro avançou que a criminalidade está a diminuir, mas "a intensidade da violência tem tido manifestações que requerem mais atenção".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nesse sentido, referiu que o Governou criou a Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade e a Polícia de Segurança Pública está a desenvolver, por iniciativa própria, um conjunto de intervenções, nomeadamente operações especiais nos locais de maior movimento durante a noite.

Estratégia Integrada de Segurança Urbana concluída "dentro de poucas semanas"

José Luís Carneiro afirmou ainda que a comissão de análise da delinquência juvenil e criminalidade violenta, que hoje esteve reunida, apresentou algumas recomendações ao Governo que vão ser incluídas na Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que "dentro de poucas semanas está concluída" para discussão.

"Já apresentou [a comissão] linhas de orientação e recomendações que hoje tiveram a ser objeto de discussão e que agora irão ser validadas e irão ser integradas na Estratégia Integrada de Segurança Urbana. Entre os objetivos desta comissão está não apenas a produção de um relatório anual, mas sempre que se justifica a apresentação de proposta e sugestão para serem integradas na Estratégia Integrada de Segurança Urbana", disse aos jornalistas o ministro da Administração Interna.

Avançou que a Estratégia Integrada de Segurança Urbana vai estar "dentro de poucas semanas concluída para efeitos de discussão", sendo depois apresentada à Assembleia da República e objeto de diálogo com as forças de segurança.

Além de incorporar algumas das linhas orientadoras e recomendações da comissão de análise da delinquência juvenil e criminalidade violenta, a Estratégia visa também aperfeiçoamento vários instrumentos de prevenção criminal, como os contratos locais de segurança e os programas de policiamento de proximidade, designadamente noite segura, de acordo com o MAI.

Criada em junho após um aumento da criminalidade grupal e delinquência juvenil, a Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta teve hoje a sua sexta reunião.

O ministro referiu que, das reuniões, há "dois aspetos que merecem ser sublinhados", tais como "os efeitos da pandemia na saúde pública" e que só "é possível encontrar soluções duradouras para estas matérias caso se trabalhe a montante dos problemas".

"Quando um jovem cai na delinquência significa que a sociedade tem vindo a falhar"

O governante afirmou que é preciso "começar a acompanhar as crianças e os adolescentes para que as suas vidas possam ser vidas plenas.

"Quando um jovem cai na delinquência significa que a sociedade tem vindo a falhar", disse, sublinhando que esta delinquência juvenil tem que ser trabalhada "a montante da administração interna, porque quando é necessário intervir do ponto de vista do exercício das forças de segurança já muitos níveis de respostas foram falhando".

Composta por 14 elementos, a Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta tem um caráter multidisciplinar e integra as áreas governativas da Administração Interna, Justiça, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde.

A Comissão -- que é coordenada pela secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto -- está a estudar o fenómeno e apresentar propostas que visem a diminuição da delinquência juvenil e da criminalidade violenta, em particular da sua severidade.

Entrada na aposentação dos mais de 500 polícias "é processo que demora"

O ministro da Administração Interna avançou também que mais de 500 agentes da Polícia de Segurança Pública estão em condições de entrar na aposentação, mas admitiu que "é um processo que demora".

"Está em avaliação na PSP, podemos estar a falar de cinco a seis centenas de pessoas que alcançam as condições para poderem entrar em processo de aposentação, mas é um processo que ainda demora, nomeadamente da decisão do Ministério da Administração Interna e das Finanças", disse José Luís Carneiro.

O ministro foi questionado sobre as reformas na PSP, sendo o envelhecimento do efetivo um dos principais problemas desta força de segurança.

Este fim de semana, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) enviou ao ministro uma carta na qual questionava a falta de efetivos e as razões de "ainda não terem sido libertados para a situação de pré-aposentação os polícias que já atingiram o limite de idade, definido no estatuto profissional, e que já colocaram o requerimento".

Nas declarações aos jornalistas, o governante sublinhou que para "que esses polícias possam usufruir de um direito é preciso garantir esse rejuvenescimento e fortalecimento e é isso que está e curso".

José Luís Carneiro destacou os 1000 novos polícias que dentro de dias terminam o curso e os outros 1000 que vão iniciar formação.

"Mais do dobro de candidatos para cerca de 1020 vagas que foram a concurso, isso é um sinal de atratividade das forças de segurança. Estamos a falar de mais de 2000 polícias", disse.

O ministro falava aos jornalistas no final da cerimónia de tomada de posse dos dois novos superintendentes chefes, cinco novos superintendentes e quatro intendentes da Polícia de Segurança Pública.

Entre as novas promoções está Paula Peneda, atual comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, que ao chegar a superintendente chefe passa a ser a primeira mulher a alcançar a categoria mais elevada da Polícia.

Notícia atualizada às 21:41