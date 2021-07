Magistrado gostava de ter "o dom de conferir saúde a quem a não tem"

A sua virtude preferida?

A genuína humildade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

A inteligência.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A inteligência.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A lealdade e a possibilidade de dizer disparates entre amigos.

O seu principal defeito?

Teimosia.

A sua ocupação preferida?

Dolce far niente.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Ter próximos aqueles que amo.

Um desgosto?

Perder alguém que amo.

O que é que gostaria de ser?

Pianista, embora me sinta realizado no que faço.

Em que país gostaria de viver?

Itália é um país onde me imaginaria a viver.

A cor preferida?

Azul.

A flor de que gosta?

Flores silvestres.

O pássaro que prefere?

Beija-flor.

O autor preferido em prosa?

José Saramago e Mário Vargas Llosa.

Poetas preferidos?

Vinícius de Moraes e Pablo Neruda.

O seu herói da ficção?

Dom Quixote.

Heroínas favoritas na ficção?

Princesa Leya da saga Star Wars ou Daenerys Targaryen da Guerra de Tronos.

Os heróis da vida real?

Todos aqueles que com os seus pequenos gestos fazem o mundo ser um lugar melhor.

As heroínas históricas?

Anne Frank, Madre Teresa de Calcutá.

Os pintores preferidos?

Paula Rego, Picasso, Gustav Klimt.

Compositores preferidos?

Chico Buarque, Sérgio Godinho, Bono Vox e Freddy Mercury.

Os seus nomes preferidos?

Tomás e Maria.

O que detesta acima de tudo?

O conformismo.

A personagem histórica que mais despreza?

Não tenho desprezo por nenhuma. Fazem parte da história e devem ser estudadas criticamente para através do conhecimento do passado não se repetirem os mesmos erros no futuro.

O feito militar que mais admira?

Usando as palavras do Papa Francisco: "A violência não permite alcançar objetivos de valor duradouro e desencadeia uma espiral de morte infindável, que beneficia apenas poucos "senhores da guerra". Há, então, que buscar resolver as controvérsias pelas vias da razão, das negociações baseadas no direito, na justiça e na equidade".

O dom da natureza que gostaria de ter?

O dom de conferir saúde a quem não a tem.

Como gostaria de morrer?

De forma serena.

Estado de espírito atual?

Feliz.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que são verdadeiros erros, que resultam da normalidade da vida, o importante é que sejam assumidos e superados.

A sua divisa?

Ser um homem bom.