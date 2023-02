O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.

A localização do novo Centro Hospitalar do Oeste (CHO) vai ser anunciada em março, mas já está a provocar atrito entre autarquias e acusações de eventuais favorecimentos pois a possível decisão não é consensual entre os membros da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). O CHO integra atualmente os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.

Um estudo encomendado pela OesteCim à Universidade Nova de Lisboa, e cujos resultados foram apresentados em 21 de novembro, determinou que o melhor local para o centro hospitalar seria o Bombarral. Este trabalho teve em conta dois critérios para avaliar a localização do hospital: o tempo e a distância.