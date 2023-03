Afastados 14 padres enquanto decorre investigação sobre abusos sexuais

Lisboa (5 ), Porto (3), Angra (2), Guarda, Braga, Évora e Vila Real foram as dioceses que até ao momento afastaram padres que constam da lista entregue pela CI, as últimas quatro, um em cada uma.

Nove já tinham sido objetos de investigação do Ministério Público e/ou direito canónico: quatro casos arquivados e um está na fase de julgamento, encontrando-se no ativo; três padres foram punidos pela Igreja, um dos quais readmitido; um foi dispensado (Vila Real). Há, ainda, um leigo que foi retirado das suas funções.

"O que foi entregue à Diocese de Lamego foi uma lista com apenas dois nomes. A Comissão disse que entregava os nomes com dados e não entregaram nada, só nomes, está em falta. Sei quem são as pessoas, posso chamá-los e eles podem desmentir. O que é que quer que faça com isto? Não sou bruxo nem polícia".

É desta forma que o bispo António Couto responde às perguntas do DN sobre a lista de alegados abusadores na diocese entregue pela Comissão Independente (CI) para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Insistimos: "Pode pedir mais dados." O bispo devolveu com outra questão: "Como é que posso pedir mais informação se não recebi nenhuma." E, em relação à possibilidade de comunicar ao MP, como referiu publicamente no início, justificou: "Não foram comunicados, porque são apenas nomes e eles não querem saber. Só posso entregar nomes com indícios."

É mais uma reação a juntar às de outros bispos diocesanos, que o fizeram em comunicado - com mais ou menos informação -, além de intervenções púbicas. Divulgaram as posições na página online e no Facebook da diocese, uma ou outra através dos jornais diocesanos. Só Lamego e Viana de Castelo não emitiram comunicado.

O Patriarcado de Lisboa foi a última estrutura eclesiástica a dar conta das medidas tomadas em relação aos suspeitos de abusos sexuais, esta terça-feira. Isto depois de há nove dias referir ter pedido mais dados à CI.

A CI entregou uma lista de 24 nomes em Lisboa, tendo sido localizados cinco no ativo sobre os quais as vítimas de abusos testemunharam. Um deles já tinha sido afastado o ano passado.

"O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, determinou o afastamento preventivo, também designado como proibição do exercício público do ministério, de quatro sacerdotes no ativo, recomendado pela Comissão Diocesana", refere em comunicado.

Acrescenta: "Os sacerdotes solicitaram a rápida busca da verdade e da justiça, abrindo-se agora a investigação prévia de cada um dos casos, que posteriormente será enviada ao Dicastério para a Doutrina da Fé".

Existem 21 dioceses em Portugal e 19 receberam envelopes com os envolvidos da sua responsabilidade: 106 nomes, 103 padres e três leigos. Foram afastados 14 padres até que se conheça o resultado da investigação. Os últimos a fazê-lo foram as dioceses de Lisboa, Porto e de Beja; os primeiros Angra do Heroísmo e Évora. Há 39 padres que morreram. Como se vê pela lista construída pelo DN, a hierarquia diocesana revela uma diversidade de tomada de decisão.

DIOCESES:

Algarve Bispo Manuel Quintas

> 2 nomes

> 1 padre investigado pelo Ministério Público (MP) e Santa Sé, arquivado

> 1 padre não consta na diocese

Angra Bispo Armando Domingues

> 8 nomes

> 4 faleceram

( 3 padres e 1 leigo)

> 2 padres não considerados relevantes para a CI

> 2 padres afastados temporariamente

> Recebeu mais uma queixa depois das medidas

Aveiro

Bispo António Moiteiro

> 3 nomes

> 2 padres faleceram

> 1 padre investigado pelo MP, arquivado

Beja

Bispo José Marcos

> 5 nomes

> 5 faleceram (4 padres e 1 leigo)

> Acrescentam 4 denúncias na diocese entre 2001 e 2022: um padre demitido, um padre absolvido e outro cujo processo foi arquivado. Um leigo em preparação para o sacerdócio foi expulso.

Braga

Arcebispo José Cordeiro

> 8 nomes

> 3 padres faleceram

> 1 padre não consta na diocese

> 1 padre investigado pelo MP, arquivado

> 1 padre punido em processo canónico

> 1 padre afastado temporariamente

> 1 leigo não identificado

Bragança/Miranda

Sem bispo

> 3 nomes

> 1 padre faleceu

> 1 padre punido em processo canónico

> 1 padre não é da diocese e nome foi reencaminhado

Coimbra

Bispo Virgílio Antunes

> 7 nomes

> 5 padres faleceram

> 1 padre investigação pelo MP e em processo canónico, arquivado

> 1 padre em que concluíram que não há abuso após novos dados da CI

Évora

Arcebispo Francisco Coelho

> 2 nomes

> 1 padre faleceu

> 1 padre afastado temporariamente

Funchal

Bispo Nuno Martins

> 4 nomes

> 3 padres não exercem na diocese

> 1 padre não consta na diocese

Guarda

Bispo Manuel Felício

> 2 nomes

> 1 padre faleceu

> 1 padre afastado temporariamente

Lamego

Bispo António Couto

> 2 nomes

> 2 padres, não tomou medidas porque "só tem nomes".

> 2 padres que não constam da lista foram afastados em outubro de 2022, um dos quais detido pela PJ por tráfico de seres humanos e abuso sexual de pessoa incapacitada

Leiria/Fátima

Bispo José Ornelas, presidente Conferência Episcopal

> 5 nomes

> 3 padres faleceram

> 1 leigo dispensado

> 1 leigo ainda não identificado, pensa-se que faleceu.

Patriarcado de Lisboa

Patriarca Manuel Clemente

> 24 nomes

> 8 padres faleceram

> 2 padres doentes e retirados

> 3 padres sem nomeação

> 1 padre abandonou o sacerdócio

> 4 afastados temporariamente > 1 padre tinha sido afastado temporariamente o ano passado > 4 padres desconhecidos

> 1 leigo

Portalegre/Castelo Branco

Bispo Antonino Dias

> 2 nomes

> 2 padres faleceram

> Tiveram mais uma queixa de um leigo, numa instituição da Igreja diocesana, que investigam

Porto

Bispo Manuel Linda

> 12 nomes

> 4 padres faleceram

> 1 padre não pertence à diocese

> 3 padres afastados temporariamente

> 4 padres no ativo

Santarém

Bispo José Traquina

> O nomes

> 1 padre que não consta da lista foi condenado em 2015, está a exercer

Setúbal

Bispo Manuel dos Santos

> 5 nomes

> 1 padre está em outra diocese

> 1 padre teve dois processos canónicos e está afastado, os atos não se enquadram nos "abusos de menores"

> 1 padre punido em processo canónico e readmitido

> 2 padres não "têm informações" para "averiguar denúncias"

Viana do Castelo

Bispo João Lavrador

> 2 nomes

> 1 padre faleceu

> 1 padre não está no ativo ,"dadas as suas condições de fragilidade

> 1 padre que não consta da lista havia sido proibido de exercer sacerdócio (a 23 de janeiro". Comunicado ao MP e com processo canónico

Vila Real

Bispo António Azevedo

> 3 nomes

> 1 padre afastado temporariamente, já tinha processo

> 1 padre dispensado

> 1 padre está noutra diocese

Viseu

Bispo António Costa

> 5 nomes

> 1 está em julgamento e mantém-se no ativo

Forças Armadas e das Forças de Segurança

Bispo Rui Valério

> O nomes

> Designado por Ordinariato Militar para Portugal, que acompanha católicos presentes no setor militar e policial, todos adultos.

* A lista elaborada a partir dos comunicados das dioceses, à exceção de Lamego, com cujo bispo o DN falou, e de Viana do Castelo, que falou à agência Ecclesia e Rádio Renascença.

** A Comissão decidiu incluir todos os nomes envolvidos nos testemunhos das vítimas: no ativo, mortos, desconhecidos e que tiveram processos anteriores. Para o caso das vítimas reclamarem uma indemnização e apoio, para saber quais são os factos e ligá-los ao seu autor (ver entrevista a Laborinho Lúcio).

(Notícia atualizada dia 22 de março de 2022)