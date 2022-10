Lisboa reúne especialistas para pensar mobilidade e transportes

São mais de 2000 os participantes esperados em Lisboa para, em conjunto, repensar a mobilidade e os desafios que se colocam ao setor dos transportes. A capital recebe a 9ª edição da conferência internacional Transport Research Arena (TRA 2022), entre 14 e 17 de novembro, uma iniciativa que pretende ser um hub de conhecimento e soluções inovadoras, com o objetivo de pensar os transportes de uma forma mais eficiente, segura, não poluente, inclusiva e sustentável. "Face aos grandes desafios do transporte do futuro, é extremamente importante que trabalhemos em conjunto para encontrar as melhores soluções e avançar", afirma, em entrevista ao Diário de Notícias, Marta Pinto, delegada para o Programa Horizonte Europa e porta-voz da TRA2022.

Para esta edição da TRA2022, Marta Pinto explica que a Agência Nacional de Inovação (ANI), que lidera o consórcio de empresas responsável pela organização da conferência, pretende trazer a Lisboa profissionais internacionais, reconhecidos em matéria de mobilidade, para debater os principais desafios dos transportes, nomeadamente a descarbonização e a infraestrutura, "mas também para demonstrar que a investigação e a indústria portuguesa estão a par da vanguarda europeia".

Sob o mote "Moving together: reimagining mobility worldwide", a conferência contará igualmente com representantes de empresas - desde start-ups a grandes organizações industriais -, mas também de docentes e investigadores de universidades e centros de Investigação & desenvolvimento (I&D), e de representantes da administração pública que, juntos, terão a missão de debater ideias inovadoras, apresentando soluções tecnológicas e resultados de investigação que conduzam a novos modelos de negócio. "Juntos, em Lisboa, a moldar melhor o futuro dos transportes e da mobilidade", salienta.

Ver e experienciar a inovação

A TRA nasceu em 2006, em Gotemburgo, na Suécia, e é hoje um dos grandes eventos europeus dedicados à investigação e desenvolvimento na área dos transportes e da mobilidade. Até chegar a Portugal, a conferência passou por capitais europeias como Bruxelas, Paris ou Viena. Por cá, e em paralelo com os debates, o Centro de Congressos de Lisboa contará com 7000 metros quadrados de exposição, onde será apresentado o que há de novo neste setor a nível europeu em matéria de produtos, serviços e soluções. "Uma das grandes mais valias da conferência é servir para promover a apresentação e demonstração de novas soluções inovadoras na área da mobilidade", explica Luís Maia.

O delegado para o Programa Horizonte Europa, porta-voz da TRA2022, e consultor sénior na Agência Nacional de Inovação, salienta que esta zona de demonstração e exibição permitirá aos participantes "experienciar um conjunto de inovações e tecnologias que refletem a natureza multimodal e multidisciplinar do setor dos transportes", e destaca igualmente o "Portugal Corner", um espaço "que se pretende que funcione como uma montra para toda a Europa do melhor que se faz em Portugal na área da mobilidade".

Mas, a representação portuguesa não estará apenas neste espaço. Noutras áreas do evento será possível conhecer projetos inovadores virados para o futuro da investigação, nos ramos da mobilidade, investigação e tecnologia. Uma das presenças será a digital Ubiwhere, sediada em Aveiro, centrada na investigação e desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, orientadas para as áreas de cidades inteligentes e telecomunicações, focada para o setor do futuro e mobilidade conectada. A Universidade do Minho e o seu Centro de Investigação em Transportes e Mobilidade - TMob-Hub, que associa as competências de investigadores individuais, unidades de I&D e institutos de interface da Escola de Engenharia da Universidade do Minho também marcará presença na TRA2022. O TMob-Hub abrange os cinco principais modos de transporte, incluindo caminhos-de-ferro, metro, estradas, vias aéreas e vias marítimas e de navegação interior, bem como a sua interação. "Portugal tem certamente muito conhecimento para oferecer aos nossos convidados estrangeiros", refere Luís Maia.

Na conferência serão, igualmente, atribuídos os prémios TRA VISIONS. Estes galardões reconhecem os vencedores de duas competições - a TRA VISIONS 2022 Young Researcher Competition e a TRA VISIONS 2022 Senior Researcher Competition - destinadas a investigadores jovens e seniores, respetivamente.

Criar valor pela investigação

Excelência científica, investigação e inovação são os três pilares fundamentais desta conferência. Por um lado, explica Marta Pinto, "temos a possibilidade de conhecer os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e industriais para os transportes e a mobilidade". Por outro, a porta-voz destaca o debate em torno de políticas inovadoras, dentro da mobilidade europeia, e a troca de conhecimentos e experiências entre a Europa e outros continentes, como fatores diferenciadores e que, na sua opinião, devem merecer a atenção de todos quantos trabalhem em torno dos ecossistemas da mobilidade e dos transportes. "A criação de valor que decorre da interação entre empresas, professores, investigadores, entre outros stakeholders é fundamental para Portugal, não só numa perspetiva de investigação, mas também económica", reforça.

Marta Pinto recorda que esta é, precisamente, uma das missões da ANI, enquanto agência que promove e valoriza a inovação. "Atuar para envolver as pessoas com a ciência e a pesquisa, estabelecendo prioridades focadas na valorização do conhecimento e na alavancagem do potencial da tecnologia pelas empresas e pela sociedade". Um objetivo que para ser concretizado em pleno deve colocar as pessoas no centro da equação, "reunindo-as com empresas, centros de investigação e decisores políticos, num ambiente de inovação aberta, para debater e experimentar não só novas soluções que ajudem a alavancar a competitividade das empresas, nomeadamente em termos de desenvolvimento de produtos e serviços diferenciados e de alto valor agregado, mas também novos conhecimentos que gerem impactos na sociedade", conclui.

A TRA 2022 é organizada pela ANI - Agência Nacional de Inovação, pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, pelo CEE - Consórcio de Escolas de Engenharia, pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pela Magellan - European Affairs Association, e co-organizada em parceria com a Comissão Europeia e em colaboração com as plataformas tecnológicas e associações europeias ACARE, ALICE, CEDR, ECTP, ERTRAC, ERRAC, ETRA e WATERBORNE.

Desafios abordados em quatro grandes temas

O maior desafio para a área da mobilidade e transportes, tanto em Portugal como na Europa, está relacionado com a necessidade de descarbonização do setor, o que, como explica Luís Maia, "terá um enorme impacto energético, com a desejável transição de combustíveis fósseis para energias renováveis". Nas palavras do consultor da ANI, o programa da TRA2022 procura integrar todos os grandes desafios que o setor enfrenta, estando dividido em quatro grandes temas, em que cada dia será dedicado a um diferente:

2.ª feira (dia 14):

Smart Solutions and Society - Soluções de mobilidade inteligente e sociedade.

3.ª feira (dia 15):

Green Mobility and Decarbonisation - Mobilidade verde e descarbonização.



4.ª feira (dia 16):

Innovative Infrastructure for Europe 2030 - Infraestruturas inovadores para a Europa 2030.



5.ª feira (dia 17):

Policies and Economics for a Competitive Europe - Políticas públicas para uma sociedade mais competitiva.



O programa diário da conferência aborda cada uma destas temáticas, estando estruturado em torno de uma sessão plenária, onde serão debatidas as questões mais estruturais e políticas públicas, múltiplas sessões científicas e técnicas, que servirão para apresentar e debater as questões mais técnicas e o que está a acontecer a nível científico, e três sessões estratégicas, que farão a ponte entre as plenárias e as sessões científicas e técnicas, debatendo as principais questões estratégicas dentro de cada tema. Veja aqui o programa completo: https://traconference.eu/

