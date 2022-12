Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém e Faro com aviso laranja a partir das 00:00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, nos distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém e Faro, os avisos de amarelo para laranja a partir das 00:00 de sexta-feira devido ao mau tempo.

Segundo o IPMA, os cinco distritos vão estar sob aviso laranja devido ao mau tempo a partir das 00:00 de sexta-feira, um aviso meteorológico que passará para amarelo a partir das 09:00 e até às 15:00 de sexta-feira.

De acordo com fonte do IPMA, até ao final do dia poderá haver um "alargamento" do aviso laranja a outros distritos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos mesmos distritos, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o estado de alerta para laranja até às 23:59 de sexta-feira devido às chuvas fortes que se fazem sentir no continente.

Autarquia de Lisboa apela à população para evitar sair de casa "durante esta noite"

Perante estas previsões de agravamento do estado do tempo, a Câmara Municipal de Lisboa "apela à população da cidade para evitar saídas de casa durante esta noite"

"Considerando que o IPMA colocou de novo o distrito de Lisboa sob aviso laranja de precipitação, entre as 00h00 e as 09:00h do dia 9 de dezembro, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população que evite sair à rua exceto em situações de absoluta necessidade", lê-se no comunicado da autarquia, liderada por Carlos Moedas.

A Câmara Municipal refere que "são de evitar", em especial, "toda a zona ribeirinha da cidade, a zona baixa de Alcântara, a Praça de Espanha, a Av. 24 de Julho, a Av. Gago Coutinho e todos os túneis e infraestruturas subterrâneas da cidade".

"Os Agentes de Proteção Civil da cidade e os serviços operacionais municipais e das Juntas de Freguesia estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade", assegura a autarquia.

De acordo com o 'site' da Proteção Civil, pelas 17:40, estavam ainda ativas 62 ocorrências relacionadas com meteorologia adversa, num total de 196 bombeiros e 79 meios.