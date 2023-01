Lisboa e Vale do Tejo vai ter plano especial para cuidados primários

Os números são claros: 1,2 milhões de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não têm médico de família. Destes, mais de 800 mil, cerca de 80%, reside na região de Lisboa e Vale do Tejo e é por aqui que a equipa do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai começar as mudanças nos cuidados primários.

Num encontro com jornalistas durante esta manhã, um pouco para assinalar os quatro meses de mandato, o ministro anunciou que irá ser apresentado um plano específico para a região com vista melhorar o acesso dos utentes aos cuidados, tendo em vista colocar também um fim nas situações, que considera totalmente "inadequadas", em que "o utente ainda tem de ir de madrugada para o centro de saúde para a arranjar uma senha para consulta".

Conforme referiu aos jornalistas, há medidas que estão a ser estudadas para aplicação mas há alternativas já usadas em alguns centros de saúde que "gostaria de ver replicadas, porque funcionam bem, como os projetos da 'Via Verde no Seixal' ou o da 'Bata Branca' em alguns concelhos da margem da Sul e em Cascais".