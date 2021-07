Lisboa. Dois ladrões e uma ladra apanhados pela PSP em flagrante

Relatório da IGAI: PSP "cumpriu a sua missão" nos festejos do Sporting

O Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP deteve dois homens com 20 e 25 anos de idade e uma mulher de 47, por serem suspeitos da prática do crime de furto.

Segundo um comunicado oficial do COMETLIS enviado este sábado às redações, a primeira situação ocorreu na freguesia de Santa Maria Maior, 15 minutos antes da uma da manhã, após a comunicação de que estaria um indivíduo a partir uma montra de um estabelecimento comercial.

Os polícias da divisão do aeroporto deslocaram-se para o local e constataram que o suspeito tinha consigo máquinas de cortar cabelo, tesouras e outros objetos usados em cabeleireiros.

"Em ato contínuo e ao aperceber-se da presença policial, o suspeito largou os objetos no solo e tentou esconder-se atrás de um pilar, não tendo conseguido passar despercebido o que levou à sua interceção. Questionado sobre o motivo da sua permanência naquele local o mesmo apresentou um discurso incoerente e vago tendo os polícias verificado que o estabelecimento apresentava a porta de entrada destruída bem como o seu interior remexido, confirmando assim que teria sido alvo de furto no interior", descreve a PSP.

Mais tarde, refere o mesmo comunicado oficial, "uma testemunha e residente nas imediações, informou que o indivíduo intercetado teria sido o autor do ilícito no interior do cabeleireiro e que o havia visto a desferir pontapés na porta de vidro da entrada, acabando por destrui-la, o que permitiu a sua entrada e, posteriormente, o furto dos materiais avaliados em 1880 euros".

A segunda situação da noite ocorreu na freguesia da Penha de França, pelas 03h40, quando os polícias foram alertados para um furto qualificado em alojamento local, sendo que o suspeito de 28 anos terá escalado o prédio para entrar.

Segundo a PSP, os polícias encontraram o suspeito, já apanhado pelo responsável do alojamento, na posse de dois telemóveis cujo valor total seria aproximadamente 500 euros. O equipamento foi recuperado e o homem detido.

Ainda um terceiro caso, já no Aeroporto Humberto Delgado, envolveu a detenção de uma mulher em flagrante delito pelo furto de vários perfumes e de maços de tabaco.

Segundo a PSP, quando foi abordada estava na posse de cinco frascos de perfumes e vinte maços de tabaco, valendo quase 400 euros. Afirma o COMETLIS que a mulher, de 47 anos, "está referenciada pela prática de pelo menos, mais um crime análogo, sendo o total dos dois furtos cerca de 2.046 euros".

Os detidos serão presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.