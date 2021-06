Lisboa com limitações à circulação durante as festas populares

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai realizar, a partir de quarta-feira e até domingo, "algum controlo de acessos" no eixo central de Lisboa, sobretudo nas zonas ligadas às festas populares, existindo "limitações à circulação rodoviária e pedonal".

"Estaremos com uma forte presença policial, em que vamos estar particularmente atentos às zonas que habitualmente estão conectadas com estas festividades", afirmou Domingos Antunes, superintendente do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no âmbito do contexto da pandemia de covid-19 e do cancelamento das festas populares em Lisboa.

As medidas a implementar durante o período dos santos populares na cidade de Lisboa foram apresentadas hoje numa conferência de imprensa conjunta, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), da Câmara Municipal de Lisboa, através da Polícia Municipal, e do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste âmbito, a intervenção da PSP tem como "absolutamente prioritário" o eixo central de Lisboa, nomeadamente as zonas do Bairro Alto, Cais do Sodré e Avenida 24 de Julho, "em que a polícia vai, também em coordenação com a Polícia Municipal, efetuar algum controlo de acessos, portanto haverá limitações à circulação rodoviária e pedonal".