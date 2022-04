SNS 24 com recorde de mais de 5 milhões de chamadas no 1.º trimestre

Reportagem no centro de atendimento da Linha SNS 24 em Lisboa, 18 de dezembro de 2020. A covid-19 marca um antes e depois na vida da linha SNS24 e dos seus profissionais de saúde, que além da luta para vencer a pandemia tentam também superar o cansaço de nove meses de chamadas sem tréguas. Em 2020, o centro de contacto do SNS foi obrigado a reinventar-se e já superou os 3,67 milhões de chamadas, mais do dobro em relação ao ano passado. (ACOMPANHA TEXTO DE 25/12/2020) JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

© José Sena Goulão/Lusa