Retomada circulação ferroviária no troço Famalicão - Nine da Linha do Minho

A circulação ferroviária no troço Vila Nova de Famalicão -- Nine, da Linha do Minho, foi retomada depois de um atropelamento, do qual resultou uma vítima mortal, ter obrigado ao corte da via, revelou a CP.

À agência Lusa, fonte da Comboios de Portugal (CP) afirmou que, pelas 09:15, a linha já se encontrava "a funcionar normalmente".

A Linha do Minho esteve cortada "no sentido ascendente", entre Vila Nova de Famalicão e Nine, no distrito de Braga, devido a um atropelamento do qual resultou uma vítima mortal, revelou esta segunda-feira o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

O alerta para o acidente foi dado às 05:31 e no local estiveram cinco veículos e 13 elementos, que estão agora a desmobilizar.

A vítima mortal já foi retirada do local e, neste momento, os operacionais entram-se a realizar trabalhos na via ferroviária.