Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Obras em Pinhel, na Linha da Beira Alta, em maio deste ano.
Obras em Pinhel, na Linha da Beira Alta, em maio deste ano. Foto: Miguel Pereira da Silva/Global Imagens
Sociedade

Linha da Beira Alta reabre na íntegra no domingo

Reposição do serviço de transportes de passageiros entre a Pampilhosa e Mangualde marcará a renovação integral.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Linha da Beira Alta vai reabrir integralmente no domingo com a reposição do serviço de transportes de passageiros entre a Pampilhosa e Mangualde, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A circulação ferroviária na sua totalidade está suspensa desde abril de 2022, tendo sido reabertos, entretanto, os troços Mangualde-Celorico da Beira, Celorico da Beira-Guarda e Guarda-Vilar Formoso.

A renovação integral da Linha da Beira Alta (193 quilómetros) é considerada uma das obras fundamentais do Corredor Internacional Norte e destina-se a permitir uma ligação ferroviária para passageiros e mercadorias mais segura e rápida entre o Centro e o Norte do país e a fronteira com Espanha.

O investimento previsto para a modernização desta ligação ferroviária era da ordem dos 600 milhões de euros.

Obras em Pinhel, na Linha da Beira Alta, em maio deste ano.
Comboios voltam (aos poucos) à Linha da Beira Alta

A linha encerrou a 19 de abril de 2022 por um período anunciado de nove meses e deveria reabrir em janeiro de 2023. A Infraestruturas de Portugal veio depois a anunciar como data provável novembro de 2023, prazo que foi novamente alterado, passando a ser junho de 2024, que também não se concretizou.

Em dezembro desse ano, Miguel Pinto Luz garantiu, na Guarda, que a abertura integral da Linha da Beira Alta iria acontecer no primeiro trimestre de 2025, o que não se verificou.

“A Infraestruturas de Portugal e a CP - Comboios de Portugal informam que, a partir do dia 28 de setembro (domingo), será retomado o serviço de transporte ferroviário de passageiros no troço entre as estações da Pampilhosa e de Mangualde, na Linha da Beira Alta”, adiantou esta quarta-feira a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

Com a reabertura deste percurso, é assegurada a reposição integral da circulação de comboios em toda a extensão da renovada Linha da Beira Alta, entre Pampilhosa e Vilar Formoso, na fronteira com Espanha.

No domingo, vai também entrar em funcionamento a Concordância da Mealhada, uma nova ligação com cerca de 3,2 quilómetros entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta.

“Esta infraestrutura permite uma ligação ferroviária direta entre o norte e o interior do país, com vantagens operacionais para o transporte de passageiros, beneficiando diretamente as populações destas regiões, e de mercadorias, nomeadamente na ligação aos portos de Aveiro e Leixões, e às redes ferroviárias de Espanha e da Europa”, realçou a empresa.

A empreitada de requalificação e eletrificação da Linha da Beira Alta incluiu melhorias do traçado, com a construção de diversas variantes, que permitem o aumento de velocidade de circulação dos comboios.

Foram também suprimidas todas as passagens de nível com a construção de alternativas de atravessamento desniveladas.

Nas estações, foram criadas zonas de resguardo, que asseguram o cruzamento de comboios de 750 metros, o que vai permitir o aumento do número de comboios e uma maior fluidez de circulação.

A Linha da Beira Alta foi ainda dotada de modernos sistemas de sinalização eletrónica e telecomunicações ferroviárias, que garantem a melhoria dos níveis da segurança.

“O país dispõe agora de uma infraestrutura de transporte de passageiros e mercadorias mais moderna, segura, eficiente e ambientalmente sustentável”, concluiu a IP.

Para o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, “este era um dia muito esperado pelos portugueses”.

“A aposta deste Governo é clara: investir na ferrovia é investir no futuro de Portugal. Pela sua natureza estruturante do território, pela importância para o crescimento económico, para a coesão territorial e social, e pelo papel decisivo na descarbonização da mobilidade – o investimento ferroviário não pode parar”, sublinhou o governante em comunicado enviado à agência Lusa.

Miguel Pinto Luz referiu ainda que, com a reabertura integral da Linha da Beira Alta, “devolve-se assim um eixo estruturante na ligação entre o interior do território nacional, os principais centros urbanos e a rede ferroviária internacional, com ligação à fronteira com Espanha”.

ferrovia
Linha da Beira Alta

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt