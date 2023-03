Linha Azul do Metropolitano de Lisboa encerrada de 7 a 10 de abril

A linha azul da rede do Metropolitano de Lisboa vai estar encerrada entre 7 e 10 de abril para a instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC).

O Metropolitano de Lisboa recomenda as alternativas da Carris 726, 746, 759 e 767. Assim como, as linhas de Comboios de Portugal, Fertagus, as linhas Amarela e Verde do Metro de Lisboa são também alternativas.

Segundo o comunicado enviado às redações, a circulação na linha azul vai ser retomada a partir das 6.30 horas de dia 11 de abril.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control faz parte de Modernização do Metropolitano de Lisboa e "será alargado às linhas Amarela e Verde", estando previsto um investimento de 114,5 milhões de euros.

O CBTC pretende melhorar a regulação do tráfego e a qualidade do serviço, incluindo 41 novas carruagens e adaptação de 70 unidades triplas a esse novo sistema de sinalização.