Liga dos Campeões. Violência entre adeptos ingleses nas ruas do Porto

PSP não prevê "limitação de circulação de adeptos" na final do Porto

Confrontos violentos entre adeptos ingleses foram registados na noite de quinta-feira no centro histórico do Porto. Não houve necessidade de fazer identificações ou detenções, diz a PSP.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP disse à Lusa que houve necessidade de intervir em "duas pequenas escaramuças".

A primeira ocorreu perto da Estação de São Bento, pelas 22:00, num café. "Houve um pequeno desentendimento que foi logo sanado", explicou fonte da polícia.

O segundo incidente ocorreu na Ribeira do Porto, pelas 22:30.

Em ambos os casos, não houve necessidade de fazer identificações e detenções.

São já muitos os ingleses que estão na cidade para assistir à final da Liga dos Campeões, que vai ser disputada, no sábado, no Estádio do Dragão, entre o Chelsea e o Manchester City.

A zona de São Bento foi um dos locais que foi palco dos confrontos que levaram a polícia a intervir. Também se registaram desacatos entre ingleses na zona dos bares na Ribeira e as autoridades tiveram igualmente que entrar em ação.

Vídeos amadores mostram momentos de violência entre os adeptos ingleses.

Com Lusa