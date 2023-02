Fenprof diz que "não saiu nada" da reunião com ministro. STOP fala em disparos "ao lado do que é essencial"

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, afirmou que "não saiu nada" da reunião desta quinta-feira que teve com o ministro da Educação, que teve lugar no ministério tutelado por João Costa, em Lisboa.

"Discordamos totalmente quanto ao Conselho Local de Diretores, do qual o ministério não abdica. Alguns professores deixam de estar limitados ao seu concelho para poderem ficar colocados num número alargado de concelhos. Isso jamais terá o nosso acordo. É um passo atrás em relação ao que já temos", disse aos jornalistas.

"Quanto ao tempo de serviço, a proposta é zero. Há muitas questões que não têm resposta", acrescentou. "Nos governos de Cavaco Silva encontramos uma forma de recuperar tempo de serviço. A Madeira e os Açores estão a recuperar de forma faseada. O que aconteceu foi que em 2011 as carreiras congelaram e hoje o Governo utiliza as vagas para impedir que os professores progridam na carreira. O Ministério parece querer acordozinhos", explicou.

"Os colegas vão fazer greve amanhã em Viana do Castelo e na próxima semana no Porto e em Viseu e Vila Real", assegurou. "Amanhã daremos uma conferência de imprensa em que vamos divulgar o que vamos fazer", prosseguiu.

Já o coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP) afirmou esta quinta-feira que o ministro da Educação "está a disparar ao lado do que é essencial", à saída da reunião entre o governante e sindicatos no Ministério da Educação, em Lisboa.

"Há uma grande revolta de quem trabalha nas escolas. Muito antes das greves, não estava a ser dado o apoio necessário aos alunos. Quando em sete dias o sindicato mais jovem que existe na educação junta mais de 100 mil pessoas é porque há uma revolta. É uma revolta real, não baseada em mentiras", afirmou André Pestana.

O coordenador do STOP diz que a população quer investimento na saúde e na educação e que, "se este Governo gastou 120 mil milhões de euros para tapar buracos, é porque há dinheiro".

"Do que tenho falado com muitos colegas de vários regiões, o nosso sentimento é que não queremos que sejam assinados memorandos e acordos de má memória nas costas dos trabalhadores", frisou.

em atualização