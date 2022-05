Leonor Beleza reconduzida na presidência da EPIS

Leonor Beleza, em representação do Grupo Delta - Nabeiro, foi reconduzida na presidência da EPIS - Empresários pela Inclusão Social para o triénio 2022/2024. A direção fica constituída por sete associados, e pela primeira vez, é maioritariamente representada por mulheres.

"No mandato de três anos que agora se inicia, a nossa prioridade é estar ainda mais perto dos que mais precisam - crianças, jovens e famílias mais vulneráveis, incluindo imigrantes e refugiados - e chegar mais longe em termos de cobertura geográfica e de impacto dos nossos programas, com o apoio de cada vez mais empresas, instituições e outros parceiros alinhados com a missão da EPIS", refere Leonor Beleza, presidente da Direção da EPIS.

Nos próximos três anos a EPIS pretende consolidar o trabalho que afetado pela pandemia nos dois últimos anos letivos, construir novos horizontes de cobertura geográfica presencial ou digital e de impacto dos programas EPIS, e reconquistar uma base de apoio empresarial e institucional diversificada.

O plano de ação para o triénio 2022-2024, sob o compromisso "Mais perto, mais longe" quer estar mais perto dos que precisam e chegar mais longe.

A EPIS tem programas de promoção do sucesso escolar em todos os ciclos de ensino, e este ano letivo estão a ser acompanhados 9 263 alunos.

A Direção da Empresários pela Inclusão Social integra ainda Paula Macedo (Caixa Geral de Depósitos), Jorge Quintas (Fundação Amélia de Mello), Teresa Abecassis (Fundação Galp), Rui Pedroto (Fundação Manuel António da Mota), Sara Miranda (Jerónimo Martins) e Graça Borges (Super Bock Group).

A EPIS foi criada em 2006 e escolheu a educação como forma de concretizar a sua missão principal de promoção da inclusão social em Portugal.