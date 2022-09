Laurel passa a ter "assento" na Aliança Industrial Cultural e Criativa da Europa

A Laurel - Associação Portuguesa das Marcas de Excelência indicou esta sexta-feira que passou a integrar a ECCIA, a Aliança Industrial Cultural e Criativa da Europa, o que sinaliza o reconhecimento da "história e simbolismo" do legado do saber fazer português.

Este convite surge numa altura em que a Laurel "reforça a sua presença multissetorial", desde a hotelaria, ourivesaria, moda, mobiliário, vinhos, passando por parcerias com universidades nacionais como a Nova SBE, o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e a Universidade Católica Portuguesa (UCP), esclarece a Laurel em comunicado.

A European Cultural and Creatives Alliance (ECCIA), por sua vez, é constituída por uma rede que agora passa a ser formada por sete organizações industriais, culturais e criativas da Europa, como o Comité Colbert da França, o Walpole (Reino Unido), Círculo Fortuny espanhol, a Meisterkreis alemã, a Altagamma de Itália e a sueca, Gustaf III Komitté.

Na nota citada é dito ainda que a ECCIA representa mais de 600 marcas e entidades culturais.

Phenix capta 15 ME em ronda de investimento para acabar com o desperdício alimentar

A francesa Phenix, uma das principais marcas no combate ao desperdício na Europa, presente em Portugal desde 2016, anunciou esta sexta-feira que captou 15 milhões de euros em investimento numa nova ronda de investimentos.

A empresa, que faz parte do movimento Tech For Good, presta suporte aos clientes na gestão eficiente de 'stocks' e conversão de excedentes alimentares em doações a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), com recurso a soluções tecnológicas, e pretende fortalecer a sua "posição de liderança na Europa".

Além disso, realça em comunicado, que quer "tornar-se no parceiro de referência para supermercados, fábricas, retalhistas e produtores de alimentos que desejam colocar a luta contra o desperdício alimentar no centro das suas estratégias de negócio e de responsabilidade social corporativa".

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), um terço dos alimentos em todo o mundo é desperdiçado ao longo da cadeia de valor, representando um total de 1.300 milhões de toneladas de alimentos, por ano.

Marca Portugal Building Hardware segue para França

A marca "coletiva" Portugal Building Hardware, que alberga as empresas do setor português das ferragens, vai participar na Batimat - Salão Internacional do Setor da Construção, em França, entre 03 e 06 de outubro, foi anunciado esta sexta-feira.

O objetivo é "facilitar a internacionalização" dos setores portugueses da mobilidade e das ferragens, ao abrigo de ABIMOTA PORTUGAL FEST 2020, projeto liderado pela ABIMOTA e co-financiado pelo Portugal 2020, explica a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas (ABIMOTA) em comunicado.

A ABIMOTA, com a marca "coletiva" Portugal Building Hardware iniciou o percurso da promoção internacional das empresas portuguesas fabricantes de ferragens pela Feira Eisenwarenmesse, em Colónia (Alemanha), que decorreu de 25 e 28 de setembro deste ano, seguindo em outubro para o Feira Batimat que se realizará em Paris.