Laboratórios Germano de Sousa alvo de ciberataque. CUF cancela testes à covid-19

Os laboratórios Germano de Sousa foram alvo de um ataque informático durante a noite desta quarta-feira, revela a entidade em comunicado.

De acordo com a nota, os utentes não foram atingidos, mas o ataque afetou o contacto com os postos de colheita, tendo sido necessário desligar todos os serviços e ligações"

O Grupo Germano de Sousa diz que já está a tomar "uma medida preventiva" de modo a garantir que o ataque à Germano de Sousa "não se propaga para os sistemas da CUF", pondo em causa informação sensível.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Eu creio que foi mais do que um ataque informático", adiantou o administrador e fundador do grupo Germano de Sousa de Sousa, explicando que foi um vírus que entrou no sistema informático, mas que já está tudo "praticamente resolvido".

"Eles lançam centenas de vírus deste tipo e um entrou no nosso sistema. Felizmente temos tudo em duplicado e neste momento estamos a repor e a limpar tudo, estando a trabalhar normalmente", adiantou o médico patologista, que garantiu à SIC Notícias de que está uma equipa de cibersegurança ao dispor da Germano de Sousa a tentar resolver a situação.

De acordo com o Jornal Económico, a CUF está a cancelar todos os testes à covid-19 agendados para a manhã desta quinta-feira e tem aconselhado os pacientes a procurarem outros laboratórios porque o ataque não vai permitir à empresa repor o seu normal funcionamento durante muito tempo.

Na segunda-feira, a Vodafone Portugal foi alvo de um ciberataque sem precedentes que está a afetar a sua rede.

Já esta quarta-feira, foi a vez da Trust in News, empresa detentora da Visão e de outras 14 marcas de informação, dias depois de a Cofina, que detém títulos como Correio da Manhã e Record, ter alegadamente sofrido uma ação de hackers.

Antes, em 02 de janeiro, o grupo Impresa, dono da SIC e do Expresso, tinha sido alvo de um ataque informático.