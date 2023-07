Juiz Carlos Alexandre volta a mandar arrestar pensão de Manuel Pinho

O juiz Carlos Alexandre voltou a mandar arrestar a pensão de Manuel Pinho e o banco já recebeu ordem para travar a reforma de 26 mil euros mensais que o ex-ministro recebe, avança a SIC.

A decisão tinha sido revogada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) em maio, mas os procuradores do Ministério Público pediram novo arresto num processo diferente.

Em janeiro, o juiz Carlos Alexandre havia decretado o congelamento da pensão e a apreensão de bens a pedido do Ministério Público, mas no final de maio o TRL deu provimento parcial ao recurso apresentado em dezembro do ano passado pela defesa do antigo ministro.

O TRL ordenou ainda, na altura, a devolução dos bens apreendidos nas buscas domiciliárias à casa de Manuel Pinho em 3 de novembro por não haver "no despacho recorrido qualquer referência a que os bens apreendidos aqui em causa sejam instrumentos dos crimes indiciados, nem produto dos mesmos".

O antigo ministro da Economia do governo de José Sócrates (2005 a 2009) vai responder em julgamento por um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

Já a sua mulher, Alexandra Pinho, será julgada por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal (em cuatoria material com o marido).

No âmbito do mesmo processo, o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, vai a julgamento por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.