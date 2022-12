Jovens usam net mais de 4 horas por dia... para jogar e ir às redes sociais

Praticamente todos os jovens de 18 anos usam as redes sociais e fazem pesquisas na net. Seis em cada dez joga online e dois desses dez aposta a dinheiro. A maioria usa a internet mais de quatro horas por dia e em metade do tempo usa as redes sociais.

Estas são algumas das conclusões do estudo Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional - 2021, divulgado ontem pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). Documento onde se constata que entre os dados analisados em 2019-2021 e os recolhidos entre 2015 e 2019 houve um aumento do tempo passado pelos jovens nas redes sociais, "bastante mais expressivo que em anos anteriores".

"As raparigas, os jovens com escolaridade ao nível superior e os jovens desempregados são aqueles em que mais indicadores viram a prevalência aumentada", pode ler-se no documento.

Sem surpresa são os jovens que ainda estudam quem mais tempo passa na internet, o que é explicado pelo facto de utilizarem este recurso para efetuarem pesquisas para os trabalhos escolares.

Rapazes jogam, raparigas estão nas redes sociais

As respostas ao inquérito efetuado no Dia da Defesa Nacional permitiram retirar conclusões sobre o uso que os jovens dão à net.

Segundo o documento, os rapazes com escolaridade até ao 9.º ano -- estejam a estudar, sejam trabalhadores-estudantes, empregados ou desempregados -- são quem mais tempo passa a jogar online ou em apostas, podendo ultrapassar as seis horas diárias, seja durante a semana ou ao fim de semana.

Já as raparigas são grandes frequentadoras de redes sociais, independentemente da sua condição sociodemográfica.

Segundo o SICAD entre 2015 e 2019 verificou-se um "aumento gradual e ligeiro da utilização de redes sociais, jogo online em geral e jogo de apostas em particular".

Tendência de maior utilização que se foi mantendo entre 2019 e 2021, com a particularidade de existir uma subida do tempo passado em redes sociais, principalmente durante a semana.

Problemas relacionados com o uso de internet

Uma das áreas de análise do inquérito está relacionada com os problemas que os jovens encontraram ao utilizar a internet nos 12 meses anteriores ao Dia da Defesa Nacional. As respostas permitiram elencar um conjunto de sete situações: problemas no rendimento na escola/trabalho; problemas de saúde que motivaram assistência médica; problemas com comportamentos em casa; problemas financeiros; atos de violência ou conduta desordeira; situações de mal-estar emocional e relações sexuais sem preservativo.

De acordo com o documento, os rapazes salientaram os problemas financeiros, envolvimento em atos de violência ou conduta desordeira e relações sexuais sem preservativo e as raparigas referiram que enfrentaram situações de mal-estar emocional na sequência da utilização da internet.

Segundo o SICAD esta é a primeira vez, em quatro edições do inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, que as situações de mal-estar emocional associadas à utilização da net estão no topo dos problemas, ultrapassando os dificuldades ao rendimento na escola/trabalho.

DADOS

Geração Z

Os jovens que em 2021 responderam ao inquérito no Dia da Defesa Nacional pertencem há chamada Geração Z, ou seja são considerados Nativos Digitais. De acordo com os dados revelados pelo SICAD a maioria teve o primeiro contacto com a internet entre os 10 e os 14 anos, mas 34% dos inquiridos iniciou essa utilização antes dos 10 anos.

Equipamentos

A maioria (59%) dos jovens que respondeu ao inquérito afirmou que acede à internet pelo computador portátil. Já o telemóvel e o smartphone são, respetivamente, usados em 48,6% e 47,3% dos casos

7,20 horas

Um estudo internacional, citado no documento Comportamentos Aditivos aos 18 anos - Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional - 2021, refere que uma análise internacional mostra que em Portugal a população geral (entre os 16 e os 64 anos) frequenta a internet numa média diária de 7,20 horas/dia. Esse tempo é distribuído da seguinte forma: ver TV (2,36 horas); ouvir rádio (1,17 h); ouvir música (59 minutos); ler notícias (58 m); jogar (36 m) e ouvir podcasts (26 m).

Usar para pesquisas

Os jovens com escolaridade ao nível do Ensino Superior, principalmente aqueles que ainda estão a estudar, responderam ao inquérito garantindo que usam a internet para a realização de pesquisas, provavelmente relacionadas com as suas áreas de estudo.

99%

Em 2021, de acordo com as respostas ao inquérito efetuado no Dia da Defesa Nacional, 99% dos jovens com 18 anos eram utilizadores das redes sociais. Cerca de metade frequentava as redes sociais durante 4 horas ou mais por dia (em média) e cerca de um terço fazia-o durante 2 a 3 horas.

Rapazes e raparigas

Os rapazes acedem à internet para jogar e as raparigas têm uma utilização mais intensiva das redes sociais - 6 horas/dia, incluindo fim de semana.

