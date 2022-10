Jovem detido por tentar matar outro rapaz numa luta de gangues na Amadora

Um jovem com 17 anos foi detido por tentativa de homicídio qualificado, por ter esfaqueado com gravidade um rapaz com 14 anos, em junho, durante um confronto entre gangues, no concelho da Amadora, anunciou esta terça-feira a PJ.

Num comunicado, a PJ acrescenta que a tentativa de homicídio ocorreu em 04 de junho deste ano, na Amadora, distrito de Lisboa, "num contexto de criminalidade grupal de cariz violento", tendo a vítima sido ferida "com extrema gravidade" com uma arma branca, pelo que se encontra ainda internada num hospital.

A investigação do crime permitiu "a recolha de fortes indícios" que levaram à detenção de um jovem estrangeiro como sendo o autor das agressões graves desferidas sobre a vítima, também estrangeira.

Segundo a PJ, a investigação permitiu identificar também diversos intervenientes afetos aos dois grupos de jovens em confronto, "muitos dos quais menores de 16 anos".

O detido será presente às autoridades judiciárias para eventual aplicação da medida de coação adequada.