Jovem britânico desaparecido encontrado morto em poço em Messines

Um jovem de 22 anos de nacionalidade britânica que estava desaparecido há uma semana foi encontrado esta sexta-feira sem vida no interior de um poço em São Bartolomeu de Messines, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo fonte do comando de Faro da GNR, o corpo do jovem foi localizado hoje ao início da manhã no interior de um poço, depois de, na quinta-feira, a sua viatura ter sido localizada "fechada e parqueada" num descampado em Messines, no concelho de Silves.

De acordo com a mesma fonte, "não há indício de crime" na morte do jovem, que tinha sido dado como desaparecido em Paderne, Albufeira, no dia 17 de março e cujo corpo vai ser agora autopsiado para determinar a causa do óbito.

Apesar de terem sido iniciadas buscas logo após o alerta para o seu desaparecimento, as autoridades acabariam por concentrar os trabalhos na zona de Messines por terem conseguido detetar a localização do telemóvel da vítima naquela zona.

Depois de ter sido localizado o carro em que o jovem se fazia transportar, na quinta-feira, as buscas foram retomadas hoje de manhã por bombeiros e militares da GNR, apoiados por cães de busca, que localizaram o corpo no interior de um poço.

O cadáver do jovem foi encontrado juntamente com o seu cão, acrescentou a mesma fonte.

Às 11:00 estavam no local 44 elementos das forças de segurança e Proteção Civil, apoiados por 15 veículos.

No local está também um psicólogo da Câmara Municipal de Albufeira.