José Sócrates apresenta novo livro de filósofa francesa em São Paulo

O antigo primeiro-ministro português e principal arguido no processo Marquês apresentou na noite de segunda-feira, em São Paulo, no Brasil, o livro A Ética do Cuidado, da filósofa francesa Fabienne Brugère.

Segundo descrição da editora Contracorrente, "a obra de Brugère, na contramão da cultura neoliberal do empreendedorismo e da independência, propõe uma ousada revolução teórico-prática em que a atenção para com os outros e a responsabilidade social dos indivíduos e do Estado assumem o protagonismo, de modo que todas as formas de vulnerabilidade - dos migrantes à natureza, das mulheres às pessoas com deficiência, dos condenados pela justiça aos idosos - possam ser devidamente cuidadas".

A apresentação da obra surgiu no âmbito do seminário "Desafios da Democracia Contemporânea", que incluiu a apresentação de outras obras e a assinatura de um convénio entre a organização brasileira independente Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa e a instituição de ensino francesa Université Paris Lumières, presidida por Brugère.