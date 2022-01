José Ornelas será o novo bispo de Leiria-Fátima

José Ornelas, o actual bispo de Setúbal, irá ser nomeado sucessor do cardeal António Marto à frente da diocese de Leiria-Fátima. A notícia está a ser avançada pelo 7Margens, que consultou várias fontes eclesiásticas, segundo as quais o anúncio deverá ocorrer até à próxima sexta-feira, 28 de janeiro, ou o mais tardar na semana seguinte.

O pároco, de 68 anos, chegou a ser apontado como futuro patriarca de Lisboa, uma vez que daqui a dois ou três anos chegará a vez de D. Manuel Clemente ser substituído -- o cardeal completa 75 anos a 16 de julho de 2023, a idade estabelecida para que um bispo peça a resignação, escreve a mesma fonte. No entanto, Ornelas nessa altura já teria 70 ou 71 anos, o que lhe daria um mandato curto em Lisboa.

Segundo o 7Margens, na diocese de Leiria-Fátima, o facto de ser José Ornelas o bispo escolhido é visto como positivo. Além de ser presidente da Conferência Episcopal Portuguesa desde 2020, o facto de ser um dos membros do episcopado mais alinhado com as orientações do Papa Francisco é encarado como um ponto importante. .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

José Ornelas está em Setúbal desde agosto de 2015, quando foi nomeado depois de o próprio Papa o ter chamado para o convencer a aceitar a diocese. Segundo ainda o 7Margens, com a sua nomeação para Leiria-Fátima, três dioceses ficam agora a aguardar novo titular: Angra (o anterior, João Lavrador, foi nomeado para Viana do Castelo em Setembro e os trâmites para a nomeação do sucessor já estão a correr); Bragança, que perdeu o seu bispo, José Cordeiro, no dia 3 de Dezembro, em favor de Braga (o processo de auscultação do nome do sucessor ainda não começou); e agora Setúbal.