As novas dependências estão a instalar-se devagarinho, não se lhes dá muita importância, porque já fazem parte da vida, e então elas vão causando algum impacto na saúde mental das pessoas. Começamos a ter pessoas que recorrem a nós com problemas de jogo online em número considerável". O psicólogo Fernando Mendes, membro do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, traça ao DN um retrato do quadro que atualmente o preocupa, a partir da Região Centro (onde trabalha), e extensivo a todo o território nacional.

Não são apenas jovens, mas a verdade é que a maior franja da população afetada por essas "novas dependências" são adolescentes, sobretudo. Embora, nesses, apareçam também as "velhas dependências": "Temos muitos jovens, que aparecem com dependências de canábis e canabinoides sintéticos e, depois, uma vaga de gente mais velha, a partir dos 47/50 anos, com a associação ao álcool e aos medicamentos", aponta Fernando Mendes.