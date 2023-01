JMJ: Alojamento na grande Lisboa pode custar mais de 3000 euros por semana e em Fátima 8000

Arrendar um apartamento na grande Lisboa durante a semana da Jornada Mundial da Juventude pode custar mais de 3.000 euros e em Fátima 8.000 euros, segundo uma pesquisa nas principais plataformas online.

Consultando as principais plataformas online de reserva de alojamento, é possível verificar que, em Lisboa, há ainda alguns milhares de alojamentos disponíveis, com ofertas entre os 189 euros por pessoa, de 31 de julho a 07 de agosto, num dormitório misto com quatro beliches e casa de banho partilhada, até a 1800 euros num apartamento com dois quartos.

Nos arredores da cidade, o preço por adulto, por semana, num apartamento com dois quartos em Almada, distrito de Setúbal, pode passar os 3.000 euros, enquanto um quarto duplo ou twin num hotel de quatro estrelas em Santa Iria de Azoia, no concelho de Loures e a uma distância de condução de quase 20 quilómetros (km) de Lisboa, pode passar os 1.700 euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já em Fátima, onde há menos oferta de alojamento, arrendar um apartamento com três quartos para aqueles dias poderá custar cerca de 8.000 euros. O mesmo apartamento na semana anterior, com os mesmos filtros, custa menos de 1.800 euros.

Os hotéis na capital estão, atualmente, a praticar preços entre os cerca de 900 euros (duas estrelas) e aproximadamente 7.000 euros (cinco estrelas), para o total daquela semana, semelhantes aos praticados na semana anterior.

Voltando a Fátima, onde está prevista uma visita do Papa Francisco, a pesquisa mais barata no site Booking.com, para um adulto, na semana da JMJ, tem um preço de 335 euros, numa cama em beliche, em dormitório misto, com casa de banho partilhada, numa casa de hóspedes a cinco minutos a pé do Santuário.

É também possível reservar um quarto duplo ou twin num hotel de duas estrelas, próximo do centro de Fátima, por 1.900 euros.

Já num hotel de quatro estrelas, também perto do centro, os preços podem chegar a quase 6.000 euros, para a semana toda.

No entanto, para quem não se importar de ficar mais afastado, há hotéis a cerca de 20 quilómetros de distância de Fátima onde é possível reservar um quarto com duas camas individuais por 519 euros, para a semana toda.

Já no Trivago, outra plataforma de reserva de alojamento, há apenas sete alojamentos disponíveis em Fátima e os preços variam entre 708 euros por semana, num alojamento local com três quartos, e os 5.810 euros num hotel de quatro estrelas.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.