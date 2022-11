Já neva na serra da Estrela

Pela primeira vez neste outono, a serra da Estrela cobriu-se esta sexta-feira de branco, naquela que é a primeira nevada do ano em Portugal, anunciou uma página dedicada à meteorologia nas redes sociais.

‼️ ÚLTIMA HORA

PRIMEIRA NEVADA DA TEMPORADA EM #PORTUGAL CONTINENTAL

Serra da Estrela.

Vento forte e queda de #neve!

18/11/2022 pic.twitter.com/6bbPpH17yj - Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) November 18, 2022

A queda de neve estava prevista na previsão descritiva pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em locais acima de 1400 metros de altitude.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também para este sábado está prevista neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Ainda de acordo o IPMA, para esta sexta-feira estão previstas temperaturas entre os -3º C e os 2º C para a Torre. No sábado a temperatura rondará entre os -3º C e o 1º C.