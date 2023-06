ISQ firma parceria com a Arábia Saudita para promover a dessalinização em Portugal

O ISQ estabeleceu uma parceria com a universidade da Arábia Saudita, a King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), "para troca de conhecimento e desenvolvimento de soluções, visando promover a dessalinização em Portugal", explica o presidente do grupo, Pedro Matias, citado num comunicado enviado às redações.

O objetivo passa por combater a escassez de água, que deverá agravar-se no futuro, sendo a dessalinização uma das formas apresentadas para responder a esta carência.

O ISQ trouxe a Portugal investigadores do "Centro de Dessalinização e Reutilização da Água" (WDRC) desta Universidade saudita para debater tendências e desafios neste setor, tendo também estado presentes várias entidades públicas e privadas interessadas nesta matéria como a EDP, a GALP, as Câmaras Municipais de Albufeira, Mafra, Loulé, Sintra, Setúbal e ainda a Associação de Hotéis do Algarve e as Águas de Santo André (AHETA).

Atendendo que as alterações climáticas indicam que o tema da seca prevalecerá na ordem do dia, Pedro Matias crê que este é "o momento certo para se tomarem medidas concretas e consubstanciadas no conhecimento e lições aprendidas adquiridas por países que já têm larga experiência na implementação destas fábricas".

"O ISQ, como maior infraestrutura tecnológica portuguesa de apoio à indústria, não pode deixar de dar o seu contributo. Promovemos recentemente uma missão empresarial à Arábia Saudita para visitar tudo o que tem a ver com dessalinização e agora trouxemos a Portugal peritos nesta matéria", acrescenta o responsável.

O presidente do ISQ entende que a dessalinização será importante para a região do Algarve, que consome mais de 230 milhões de m3 de água por ano. "Sendo o Turismo a principal fonte de receitas do Algarve, assim como a diversificação económica que se pretende na Região com a aposta na Agricultura, sem as commodities necessárias, neste caso a água, não se poderá dar uma resposta de qualidade à procura que existe e à produção de emprego e riqueza na Região. Por isso mesmo está em debate desde 2022 a construção de uma central de dessalinização no Algarve possivelmente em Albufeira. Atualmente a tecnologia está muito mais madura e há um caminho crítico que é possível fazer mais rapidamente aprendendo com países como a Arábia Saudita, Israel ou mesmo Espanha que estão muito adiantados nesta matéria", conclui.

Na Arábia Saudita, um país com 33 milhões de habitantes e um dos mais secos do planeta, metade do abastecimento de água doce é feito com água dessalinizada.