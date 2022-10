Isaltino Morais acusado de prevaricação de titular de cargo político

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, está acusado de prevaricação de titular de cargo político num novo processo, oito anos depois de sair da prisão, adianta a SIC.

De acordo com a acusação do Ministério Público, citada pelo canal, o autarca beneficiou uma empresa de construção civil em várias Parcerias Público-Privadas que terão lesado o município em milhões de euros.

Além de Isaltino, estão acusados de prevaricação o ex-vice-presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, os antigos autarcas de Mafra, José Ministro dos Santos, e de Odivelas, Susana Amador, e o administrador da construtora.

Isaltino Morais é presidente da Câmara de Oeiras desde as eleições autárquicas de 2017. Antes, foi eleito para o cargo pela primeira vez em 1985, pelo PSD, e renovou os mandatos nas eleições de 1989 até 2009, com uma interrupção de três anos. Durante parte deste período, foi ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.

Foi eleito pelo PSD pela última vez em 2001 e, a partir de 2005, continuou à frente da autarquia como independente, abandonando o cargo em 2013 para cumprir pena de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Enquanto cumpria a pena, o seu vice, Paulo Vistas, tomou posse como presidente e foi depois eleito, em 2013, pelo movimento Isaltino, Oeiras Mais À Frente (IOMAF). No entanto, os dois autarcas afastaram-se e, em 2017, concorreram em separado.