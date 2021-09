Ir de bicicleta para o trabalho no Dia Europeu Sem Carros

José Manuel Caetano lembra-se bem da primeira vez que Lisboa parou para pensar nisto de uma cidade sem carros. A Federação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) foi sempre co-organizadora da iniciativa, desde 2000, quando João Soares era presidente da Câmara e encerrou a cidade de Lisboa por duas vezes.

"O perímetro do João Soares foi este: encerrou desde o Campo Pequeno até ao Terreiro do Paço, e da avenida Almirante Reis ao Príncipe Real. Por isso digo sempre que essa ousadia da bicicleta a ele se deve. Foi o autarca que se lembrou disso", afirma José Manuel Caetano. Fala ao DN enquanto prepara mais uma iniciativa do Dia Europeu Sem Carros, que se assinala de novo esta quarta-feira.

Desta vez a Federação desafiou as empresas de todo o país a incentivarem os quadros a irem de bicicleta para o trabalho. Até ao final do dia de terça-feira estavam inscritas menos de 50 empresas e cerca de 200 trabalhadores para participarem "oficialmente" na iniciativa. Mas a FPCUB sabe que "felizmente serão muitos mais os que aderem" e que esse tem sido um caminho percorrido de forma crescente nas últimas décadas.

José Manuel Caetano aprendeu a andar de bicicleta em criança, mas só na idade adulta acabaria por adotá-la como veículo preferencial, quando se mudou de Lisboa para Sesimbra. Nesse tempo era possível atravessar a ponte em 25 minutos. "Comecei a juntar muita gente à minha volta, através da bicicleta. Quando era novo, à sexta-feira percorria os bares. Depois mudei de vida. Aos 40 anos deixei de ser fumador, de frequentar as discotecas e comecei a fazer uma vida saudável. Acho que é por isso que ainda hoje cá estou", conta ao DN, enquanto recorda um impulsionador "dessa vida e dessas iniciativas em prol do ambiente que era o jornalista [do Diário de Notícias] Humberto Vasconcelos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

José Manuel Caetano, da Federação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta

Hoje, aos 77 anos, continua a usar a bicicleta "de forma inteligente". "Não faço dela uma religião nem uma seita", sublinha. Mas usa-a na cidade, no campo, orgulha-se desse caminho feito e de algumas iniciativas que foram fazendo história em Portugal, em que o Dia Europeu sem Carros é apenas uma delas.

A Federação acabou por nascer na sequência dos eventos que iam aparecendo, nos anos 90. Hoje é uma ONG (Organização Não Governamental) de Ambiente, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que tem como objetivos a defesa do ambiente, divulgação do Património Cultural, Histórico Edificado e Arqueológico - através da promoção da bicicleta como forma de mobilidade sustentável - bem como a defesa da segurança dos seus utilizadores. Além disso, pugna pelo desenvolvimento da prática do cicloturismo ecologista de lazer, representando-o internacionalmente e em Portugal.

O Dia Europeu Sem Carros continua a ser uma das iniciativas que abraça com entusiasmo. Intregrada na Semana Europeia da Mobilidade, que decorre desde o dia 16 e termina a 22 de Setembro, sob o tema "Mobilidade Sustentável: em Segurança e com Saúde", a Federação organiza este ano a iniciativa "De bicicleta para o trabalho - Bike to Work" para incentivar as pessoas "a deslocarem-se de bicicleta para o trabalho neste dia".

Segundo a Organização Mundial de Saúde, sempre que possível, e no momento pandémico que vivemos, deve ser considerada a possibilidade de andar de bicicleta ou a pé, pois estes modos de deslocação permitem distanciamento físico, ao mesmo tempo que contribuem para a atividade física diária, contrariando o agravamento do sedentarismo associado ao confinamento, ao aumento do recurso ao teletrabalho e ao acesso limitado ao desporto ou outras atividades recreativas.

dnot@dn.pt