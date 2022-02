IPO de Coimbra e Faculdade de Medicina têm nova parceria de formação

A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e o Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil (IPOCFG) estabeleceram um protocolo de formação, investigação e prestação de serviços à comunidade, na área da Medicina Dentária, anunciou a parceria em comunicado.

Este protocolo é direcionado aos alunos do 4.º e 5.º anos do Mestrado Integrado em Medicina Dentária (MIMD) e abre portas a cerca de 80 alunos do MIMD que acompanharão a atividade clínica de diagnóstico, tratamento e acompanhamento realizada pelos profissionais da especialidade de Estomatologia e de Cirurgia Maxilofacial do IPOCFG.

O protocolo vai ainda permitir a realização de ações de formação nos Mestrados e Pós-graduações da FMUC com foco na área da Oncologia Oral.

Carlos Robalo Cordeiro, Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, explica que "o ensino da Medicina Dentária inclui uma vertente prática que consiste na execução e no exercício de atos clínicos, levados a efeito em benefício dos doentes do CHUC. Tais atos clínicos são praticados por docentes, médicos dentistas da FMUC e por estudantes do segundo ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Medicina Dentária, sob tutoria dos seus docentes. Assim sendo este protocolo constituirá um fator de diferenciação na formação pré-graduada dos estudantes de Medicina Dentária da UC na área da Oncologia Oral, visando uma formação diversificada, abrangente e multidisciplinar, para melhor qualidade na prestação de cuidados de saúde oral à população".

Na prestação de cuidados de saúde oral à população, o protocolo promove um melhor acesso dos cidadãos aos cuidados diferenciados disponibilizados por ambas as instituições, quer seja através da criação de canais de referenciação de pacientes, ou através de programas de prevenção e rastreio de cancro oral na população.