IPMA emite avisos vermelhos em vários distritos. Temperaturas podem chegar aos 46º

A partir de amanhã, o tempo muito quente e seco em Portugal continental vai agravar-se, prevendo-se que nos próximos dias grande parte do território atinja temperaturas acima dos 40º. Quarta e quinta-feira são os dias de maior calor, com a previsão de que no Alentejo os termómetros possam chegar aos 46º, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Perante a persistência desta onda de calor, o IPMA emite avisos vermelhos para alguns distritos.

De acordo com o comunicado do IPMA, "prevê-se que os valores mais elevados de temperatura do ar possam ocorrer nos dias 13 ou 14 em alguns locais, em especial no Alentejo onde se poderá registar valores da ordem de 46°C, no vale do Tejo, com 45°C, e no nordeste transmontano com valores entre 40 e 44 °C".

Desde a passada quarta-feira (6 de julho) que se registam valores muito altos de temperatura máxima e mínima e as previsões indicam que o calor é para continuar. Persiste, por isso, a ocorrência de "noites tropicais (temperatura mínima acima de 20°C na generalidade do território, pelo menos até à noite" de quinta para sexta-feira, lê-se na nota divulgada pelo IPMA.

Perante estas previsões meteorológicas, "fundamentalmente em relação à temperatura máxima, o IPMA irá emitir avisos vermelhos de tempo quente para alguns distritos, o mais elevado na escala de avisos".

No site do instituto de meteorologia vê-se que para esta terça-feira estão previstos avisos vermelhos para os distritos Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo e Porto.

Já na quarta-feira, o IPMA deverá manter avisos vermelhos para todas estes distritos, com exceção de Viana do Castelo, Braga e Porto.

Temperaturas elevadas resultam de uma massa de ar muito quente e seca, que "irá persistir até dia 15"

As previsões meteorológicas apontam ainda que a intensidade do vento "será fraca a moderada", sendo "por vezes forte nas terras altas".

Explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que as temperaturas muito elevadas que temos assistido desde a semana passada resultam "da circulação de uma massa de ar muito quente e seca, originária no norte de África, que irá persistir até dia 15, com valores de temperatura acima ou muito acima da média, com exceção do litoral".

O IPMA acrescenta ainda que devido a todas estas condições meteorológicas, associadas "à previsão de valores baixos de humidade relativa do ar, temporariamente inferiores a 20% em vastas áreas do interior", o perigo de incêndio rural "apresentará as classes Máximo e Muito Elevado em quase todo o interior Norte e Centro", bem como no "interior do Algarve até ao final desta semana".