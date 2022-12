IPMA prevê novo episódio de chuva intensa em "cima do Natal"

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atribui a condições meteorológicas menos gravosas do que o previsto e ao nível de preparação das autoridades a "noite calma" que se verificou, com a Proteção Civil a registar 40 ocorrências em Portugal continental, entre as 00:00 e as 07:15 desta terça-feira. Foram, sobretudo, quedas de árvores e pequenas inundações.

"A realidade da meteorologia desta noite foi um pouco menos gravosa do que o previsto e por outro lado o nível de preparação, atualmente, é muito elevado comparado com o que aconteceu no primeiro destes episódios de chuva intensa", afirmou o presidente do IPMA, Miguel Miranda, em declarações à CNN Portugal.

Nas próximas horas, "iremos assistir a um desagravamento" das condições meteorológicas, referiu. "Não quer dizer que não haja uma situação ou outra em particular com rajadas de vento de velocidade significativa, mas, a seguir, tudo vai entrar em normalidade de inverno", acrescentou.

"Temos de começar já a avisar que está previsto novo episódio de chuva intensa, praticamente em cima do Natal", alertou Miguel Miranda.

Perante estas previsões, o presidente do IPMA faz um apelo a quem vai fazer deslocações durante esta época festiva. "A planificação de viagem que muitos portugueses fazem nesta época deve ser feita com toda a prudência necessária, de forma a não termos situações de risco significativo nas estradas de 24 para 25" de dezembro.

O agravamento do estado do tempo para o próximo fim de semana está previsto para "todo o país", mas com "incidência no centro, norte" de Portugal continental, afirmou.

Miguel Miranda referiu ainda que, "apesar de não ter havido de grandes picos de precipitação, com exceção de Aveiro, Braga, Vila Nova de Cerveira, temos chuva integrada nos últimos dias muito elevada". Desta forma, "o nível tanto das albufeiras como nos principais rios deve estar muito elevado", o que deve ser um "motivo de preocupação", considerou.

Circulação de comboios suspensa na Linha do Douro entre Régua e Tua

A circulação de comboios na Linha do Douro foi suspensa às 08:30 entre a Régua e Tua devido à queda de árvores sobre a via, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a IP, a queda de árvores ocorreu ao quilómetro 112,237 da linha.

O mau tempo registado hoje em Portugal continental levou também, como medida preventiva, à circulação de comboios com velocidade máxima de 50 quilómetros por hora na Linha do Douro entre Marco de Canaveses e Pocinho.

Quanto à circulação nas estradas, a IP diz que até cerca das 09:00 "não há situações de grande impacto".

Comboios já param em Algés depois de resolvida inundação no túnel de acesso

O túnel de acesso dos passageiros à estação de comboios de Algés, Oeiras, já está acessível depois de resolvida a inundação da passagem inferior ocorrida hoje, pelo que foi retomado o serviço comercial, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Fonte da IP tinha dito anteriormente à Lusa que os comboios não estavam a fazer hoje paragens na estação de Algés (distrito de Lisboa) na sequência da inundação do túnel.

"Devido a inundação do acesso dos passageiros não é possível efetuar o serviço comercial na estação de Algés, ou seja, os comboios não efetuam paragem nesta estação", indicou.

Também a Câmara Municipal de Oeiras informou na sua página na rede social Facebook que a Estação de Comboios de Algés ficou inundada esta madrugada, por volta das 06:00.

"Neste momento, e após a realização de trabalhos de limpeza por parte do município, a mesma já se encontra reaberta e a funcionar normalmente", é referido

Lisboa foi um dos distritos que estiveram hoje, durante toda a noite, em aviso meteorológico laranja (o segundo mais grave) devido à chuva.

A estação de Algés esteve inundada na semana passada, depois de fortes chuvas caírem no distrito de Lisboa e noutras zonas do país.

Com Lusa