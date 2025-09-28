IPMA elevou para vermelho alerta de chuva para o Porto. Madrugada sem "ocorrências significativas"

Os serviços meteorológicos subiram para vermelho o nível de alerta de chuva para o distrito do Porto e mantêm 12 distritos continentais sob aviso laranja, devido à agitação marítima e chuva causadas pela passagem da depressão pós-tropical Gabrielle.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aumentou também o número de distritos com o alerta laranja devido à agitação marítima, que são, segundo um comunicado divulgado às 04:53, para além de Aveiro, Porto, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro, incluídos num alerta divulgado ao início da noite, agora também Beja, Braga e Coimbra.O alerta laranja devido à agitação marítima prolonga-se até às 9:00 deste domingo, dia 28 de setembro, com “ondas de oeste/sudoeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima”, descreve o IPMA.A Autoridade Nacional de Proteção Civil disse à Lusa a meio da madrugada que não havia "ocorrências significativas" a assinalar e o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou o mesmo: "Houve um aumento do número de ocorrências, mas não temos nenhum ocorrência significativa a reportar", afirmou fonte do comando distrital.Para além do alerta vermelho, assinalado pelo IPMA para o distrito do Porto, a previsão de precipitação, "em especial até meio da manhã", justifica agora o alerta laranja nos distritos de Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Viseu, grupo a que os serviços de meteorologia acrescentaram o distrito de Aveiro, e retiraram o de Beja.Todos os distritos de Portugal continental vão estar também sob aviso amarelo devido ao vento, com “rajadas até 90 km/h, em especial no litoral e zonas de serra”, prolongando-se este aviso até as 18:00 nos distritos do litoral e vigorando durante a madrugada no interior.A região Norte será a mais afetada pela passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, mas o IPMA informou que permanece alguma incerteza relativamente à trajetória da depressão pós-tropical, que afetou primeiro o arquipélago dos Açores na quinta-feira.A Proteção Civil açoriana registou 196 ocorrências no arquipélago, sem feridos, e foi necessário realojar 16 pessoas, segundo o balanço mais recente, do final da manhã.O Governo Regional decretou situação de alerta para o período entre as 18:00 de quinta-feira e as 18:00 de hoje, com o encerramento de serviços e várias proibições, para os grupos Ocidental e Central, mas o fim desta situação foi já decretado, antes da hora prevista. Escolas e serviços públicos mantêm-se, contudo, encerrados. .Tempestade pós-tropical Gabrielle traz chuva e ventos fortes ao noroeste peninsular.Vento forte e agitação marítima. Proteção Civil emite alerta para o continente por causa do ciclone Gabrielle