Inundação em habitação provoca cinco desalojados em Évora

A forte precipitação que caiu esta sexta-feira de madrugada deixou cinco pessoas desalojadas em Évora, na sequência de uma inundação na habitação onde residiam, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta foi dado às 4:50 desta madrugada na sequência da forte precipitação que originou o transbordo de uma ribeira junto da habitação onde residiam estas cinco pessoas, localizada na Rua da Esperança à Comenda, em Évora.

"A ribeira galgou as margens e abriu um buraco na parede da habitação", referiu a mesma fonte, acrescentando que os cinco desalojados se encontram a receber apoio dos serviços municipais de Évora.

No local estiveram os Bombeiros de Évora, com dois operacionais apoiados por um veículo.

Segundo o CDOS, em todo o distrito de Évora, durante a madrugada, registaram-se "alguns deslizamentos de terras" e um total de "22 inundações", uma no concelho de Borba, três no concelho de Estremoz e 18 no concelho de Évora.

No distrito de Portalegre houve também várias inundações em vias públicas e deslizamentos de terras em taludes, não havendo vítimas nem danos a registar.

Já no distrito de Beja, na ronda efetuada pela Lusa, não houve registo de ocorrências.

Todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo até às 15:00 de esta sexta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento.