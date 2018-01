Pub

É a primeira vez que se consegue demonstrar algo que já foi considerado na teoria, a ideia de que os buracos negros funcionam em ciclos

Astrónomos captaram um espetáculo espacial inédito: duas emissões de partículas do mesmo buraco negro, depois de sugar gás quente, conforme relatam num artigo no Astrophysical Journal.

Não é novidade que os buracos negros "ejetam" alguma energia depois de sugarem gás cósmico. Mas o que os astrónomos conseguiram captar desta vez foi um acontecimento inédito, salientam. Com a ajuda dos telescópios espaciais Hubble e Chandra, detetaram o que descrevem como "dois arrotos" de um buraco negro localizado no centro de uma galáxia, a SDSS J1354+1327, a 800 milhões de anos-luz.

"Existem muitos exemplos de buracos negros com ejeções singulares, mas nós descobrimos uma galáxia com um buraco negro supermassivo que emitiu partículas não uma, mas duas vezes", refere Julie Comeford, da Universidade de Colorado, EUA, citada pela BBC. "Tivemos a sorte de observar esta galáxia numa altura em que podemos ver claramente sinais de ambos os eventos", acrescenta numa comunicado no site do Hubble.

A astrónoma brinca que os buracos negros têm apetites vorazes, mas não têm "maneiras à mesa", usando uma analogia para melhor explicar o fenómeno: "Imaginem alguém a jantar na cozinha e a comer e a arrotar, a comer e a arrotar. Entras na divisão e há um arroto antigo ainda a pairar no ar. Ao mesmo tempo, a pessoa está a comer a refeição e volta a dar um arroto que fica também no ar."

Um "arroto", neste caso, é a emissão de partículas de grande energia pelos buracos negros, que são expelidas para o espaço interestelar.

O telescópio Hubble captou uma nuvem de gás azul e verde perto do buraco negro, o resultado de uma ejeção anterior que já se tinha expandido até 30 mil anos-luz do buraco negro. Logo depois, os especialistas repararam numa nova ejeção. "Este novo arroto move-se como uma onda de choque bastante rápida", avançou Comeford.

É a primeira vez que se consegue demonstrar algo que já foi considerado na teoria, a ideia de que os buracos negros funcionam em ciclos: comer, arrotar, dormir, e começar de novo.

A razão para a dupla ejeção, acreditam os cientistas, tem a ver com o facto de o buraco negro ter feito duas refeições separadas - talvez devido a uma colisão entre galáxias, o que se traduz numa grande quantidade de gás cósmico.

