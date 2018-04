Pub

Inovação francesa quer mudar a forma como se faz o transporte na água. Primeiros testes já estão a decorrer na Suíça

Depois de dois anos de trabalho, o SeaBubbles é uma realidade. O "bolhas do mar" (numa tradução literal) é um projeto de uma start-up francesa, totalmente elétrico, que navega sem tocar na água. O seu criador - antigo velejador francês que criou os primeiros barcos elétricos -, Alain Thébault juntou-se ao campeão do mundo de windsurf Anders Bringda em 2015 e finalmente o projeto de um barco do futuro viu a luz do dia.

O SeaBubbles está já a ser testado no lago Léman, em Genebra (Suíça), e a empresa prevê, de acordo com o Le Parisien, fazer dentro de dois meses testes no rio Sena, em Paris, com dois ou três barcos. O objetivo era testá-los como ecotáxis flutuantes, embora ainda falte a licença para poder navegar a 25 km/hora no Sena. A empresa divulgou no YouTube já algumas imagens dos testes na Suíça.

O sistema usado por este barco é o controlo elétrico de voo (fly-b-wire), desenvolvido pela equipa de hidrodinâmica, aerodinâmica e dinâmica de fluídos computacionais Caponetto Hueber, explica o jornal Expansion. Com esta tecnologia, o navio consegue voar (flutuar sem tocar na água) assim que atinge os 6 nós de velocidade. Os criadores querem dar a sensação aos viajantes de que estão num carro, já que o barco não cria ondas

No Instagram têm revelado algumas imagens dos testes do barco que consegue ter 80 a 100 quilómetros de autonomia.