Um homem de 31 anos vivia desde 2015 com um tumor de 1,8 quilos que lhe afetou a visão e que três hospitais garantiam que não era passível de remoção. O 'milagre' aconteceu a 14 de fevereiro

Um lojista indiano de 31 anos, Santlal Pal, viu a sua qualidade de vida aumentar consideravelmente desde 14 de fevereiro último. Ao fim de três anos, os médicos do Hospital Nair em Mumbai fizeram aquilo que três hospitais já tinham recusado; removeram o tumor de 1,8 quilos no cérebro e que pesava mais que a própria cabeça.



A cirurgia demorou sete horas e os médicos não quiseram dizer nada até terem a certeza do sucesso da operação na qual foram utilizadas 11 unidades de sangue, tendo Santlal Pal estado ligado a um ventilador nos dias que se seguiram à intervenção cirúrgica.



Para já, há uma certeza. "Está fora de perigo", assegurou o chefe da unidade de neurocirurgia, Trimurti Nadkarni, que assegurou ter lido muitos textos médicos antes de poder dizer que este é o maior tumor cerebral de sempre. Agora o desafio é outro; recuperar a visão que perdeu nos últimos três anos e, enquanto isso, os médicos vão tentar perceber se o tumor é benigno ou maligno.