Espera-se aumento de 10% nas reservas. Muitos hotéis estão quase esgotados

Os portugueses já estão de malas aviadas para uma escapadinha nos fins de semana prolongados dos feriados de dezembro e do Natal e Ano Novo. As previsões são de um aumento de 10% no número de reservas. Açores, Lisboa e Porto têm já quase esgotados muitos dos seus melhores hotéis.

"O ano deverá ser de novo recorde. Nesta altura temos um crescimento global das viagens que não andará longe dos 10%", revelou Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.

Os portugueses nunca deixaram de viajar apesar da crise económica, explica o porta-voz da Agência Abreu, líder de mercado em Portugal. "A crise serviu para ensinar as pessoas a planear e a fazer as reservas antecipadas, não só em viagens de pacote, mas também na hotelaria e em bilhetes de avião", considera Alberto Machado.

Açores, Madeira e Algarve foram as regiões mais procuradas na Expo Abreu 2017, que se realizou no último fim de semana de outubro. Mas não faltaram reservas de cruzeiros no Mediterrâneo, Norte da Europa e Caraíbas. Cabo Verde, Brasil (Nordeste e Rio de Janeiro), Cidades Europeias (incluindo Mercados de Natal) e Disneyland Paris estão também no top das preferências.

Pelas contas da Travelport, a plataforma de compra de viagens em todo o mundo, o aumento das reservas de portugueses já vai em 7,6% até à data. São mais 100 mil passageiros do que em 2016. As reservas para a passagem do ano aumentaram 5,5%, especialmente com destino a Cabo Verde, Brasil e Madeira. E os estrangeiros também estão a procurar mais o destino Portugal - há uma subida de 18% a 20% nas reservas, sobretudo do Reino Unido, Espanha e França e com destino ao Porto, Lisboa e ao Algarve.

Vítor Costa, diretor geral da Associação Turismo de Lisboa, não duvida que "estamos prestes a fechar o ano com mais um recorde turístico". No portal de reservas online Booking.com ainda há alguma disponibilidade nos hotéis com melhor pontuação por altura do feriado de 1 de dezembro, mas o cenário é de 96% de ocupação para o fim de semana seguinte. O Natal também já está 94% de ocupação e para o Ano Novo restam apenas 4% dos alojamentos.

No Porto, o The Yeatman Hotel tem a "previsão de esgotar"; o Intercontinental Porto, de cinco estrelas, "tem 100% de ocupação na taxa natalícia", uma vez que "há cada vez mais pessoas a viajar e a querer conhecer o Porto". A maioria dos hóspedes são estrangeiros, sobretudo brasileiros e norte-americanos, revela Ana Espregueira Mendes, diretora de vendas do hotel. O Crowne Plaza Porto, já tem ocupações superiores a 50% para os feriados de dezembro e de 70% para a passagem de ano, garante o diretor-geral Vincent Poulingue. Mas com os portugueses a quererem esquecer a crise, "os números vão subir mais à medida que se aproximarem as festas".